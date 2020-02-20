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Судьи
Главный судья:
Гедиминас Мажейка (Каунас)

Вольфсбург - Мальме

20.02.2020, Четверг, 23:00 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Вольфсбург - Мальме
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 6 3 3 0 11:7 +4 12
2. Вольфсбург 6 3 2 1 9:7 +2 11
3. Сент-Этьен 6 0 4 2 6:8 -2 4
4. Александрия 6 0 3 3 6:10 -4 3
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