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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Мальме
Вольфсбург - Мальме: обзор матча 20 февраля 2020
Вольфсбург
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Мальме
49'
Й. Брекало
62'
И. Телин (АГ)
47'
И. Телин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Мальме
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Брекало
90'
+3
Замена
Р. Штеффен
️️️️
К. Шлагер
71'
70'
Желтая карточка
А. Налич
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
И. Телин
62'
58'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
С. Рикс
ГОЛ! 1:1!
Й. Брекало
49'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Телин
Желтая карточка
К. Мбабу
46'
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
46'
Желтая карточка
Я. Герхардт
43'
41'
Желтая карточка
Б. Сафари
22'
Замена
С. Рикс
️️️️
А. Ингви Траустасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
43
Мбабу
31
Герхардт
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-2-3-2
27
Далин
20
Бенгтссон
64
Ларссон
15
Ахмедходжич
7
Налич
4
Сафари
19
Бачиру
10
Кристиансен
9
Траустасон
92
Телин
23
Антонссон
21
Шлагер
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Шлагер
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
7
Брекало
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Брекало
9
Траустасон
5
Рикс
5
Рикс
9
Траустасон
Рикс
14
Бергет
14
Бергет
Рикс
Остались в запасе
Вольфсбург
Мальме
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Душан Мелихарек
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
1
Душан Мелихарек
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Вольфсбург - Мальме
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Фольксваген
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