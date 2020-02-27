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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Вольфсбург
Мальме - Вольфсбург: обзор матча 27 февраля 2020
Мальме
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Вольфсбург
42'
Й. Брекало
65'
Я. Герхардт
69'
В. Са
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Вольфсбург
84'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
79'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Й. Брекало
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Р. Бенгтссон
76'
70'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вегхорст
69'
ГОЛ! 0:3!
В. Са
Пас отдал
Я. Герхардт
65'
ГОЛ! 0:2!
Я. Герхардт
Пас отдал
А. Мехмеди
59'
Замена
В. Са
️️️️
К. Шлагер
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
А. Налич
56'
42'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
Желтая карточка
С. Рикс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-4-2
27
Далин
20
Бенгтссон
4
Сафари
7
Налич
15
Ахмедходжич
10
Кристиансен
19
Бачиру
5
Рикс
6
Левицки
92
Телин
23
Антонссон
3-3-2-2
1
Кастелс
31
Кнохе
25
Брукс
6
Отавио
31
Герхардт
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
20
Бенгтссон
4
Нильсен
4
Нильсен
20
Бенгтссон
7
Налич
14
Бергет
14
Бергет
7
Налич
21
Шлагер
27
Са
27
Са
21
Шлагер
7
Брекало
30
Клаус
30
Клаус
7
Брекало
9
Вегхорст
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вегхорст
Остались в запасе
Мальме
Вольфсбург
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Мальме - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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