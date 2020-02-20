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Судьи
Главный судья:
Славко Винчич

Байер - Порту

20.02.2020, Четверг, 23:00 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Байер - Порту
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