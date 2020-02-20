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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Порту
Байер - Порту: обзор матча 20 февраля 2020
Байер
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Порту
29'
Л. Аларио
57'
К. Хаверц (П)
73'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Порту
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Фолланд
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Л. Аларио
80'
77'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Диас
73'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диас
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
72'
Желтая карточка
К. Демирбай
66'
63'
Замена
З. Луиш
️️️️
Тикиньо
61'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
В. Манафа
58'
Желтая карточка
М. Урибе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Хаверц
57'
54'
Желтая карточка
В. Манафа
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Демирбай
29'
26'
Желтая карточка
Х. Корона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-3-3
1
Градецки
24
Синкгравен
5
Бендер
12
Тапсоба
8
Бендер
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
29
Хаверц
31
Фолланд
27
Аларио
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
5
Маркано
13
Теллес
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
91
Марега
14
Диас
9
Тикиньо
31
Фолланд
10
Паулиньо
10
Паулиньо
31
Фолланд
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
27
Аларио
17
Бэйли
17
Бэйли
27
Аларио
14
Диас
2
Перейра
2
Перейра
14
Диас
13
Манафа
10
Накадзима
10
Накадзима
13
Манафа
9
Тикиньо
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
9
Тикиньо
Остались в запасе
Байер
Порту
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Байер - Порту
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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