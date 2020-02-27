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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Байер
Порту - Байер: обзор матча 27 февраля 2020
Порту
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Байер
65'
М. Марега
10'
Л. Аларио
50'
К. Демирбай
58'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Байер
Красная карточка
Тикиньо
85'
83'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
Пепе
82'
82'
Желтая карточка
Н. Амири
Желтая карточка
Ш. Накадзима
76'
69'
Желтая карточка
М. Вайзер
67'
Желтая карточка
К. Демирбай
67'
Замена
А. Драгович
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 1:3!
М. Марега
Пас отдал
Отавио
65'
Замена
Тикиньо
️️️️
З. Луиш
64'
58'
ГОЛ! 0:3!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Диаби
Желтая карточка
И. Маркано
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Демирбай
Пас отдал
К. Хаверц
46'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бендер
Замена
Пепе
️️️️
М. Урибе
46'
43'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
М. Урибе
42'
Желтая карточка
С. Оливейра
36'
Желтая карточка
З. Луиш
33'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Л. Диас
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Маркесин
13
Теллес
99
Мбемба
5
Маркано
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
29
Зе Луиш
17
Корона
3-2-2-1-2
1
Градецки
5
Бендер
12
Тапсоба
4
Та
8
Бендер
24
Синкгравен
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
29
Хаверц
27
Аларио
8
Урибе
3
Пепе
3
Пепе
8
Урибе
29
Зе Луиш
9
Тикиньо
9
Тикиньо
29
Зе Луиш
14
Диас
10
Накадзима
10
Накадзима
14
Диас
5
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
5
Бендер
8
Бендер
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Бендер
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
Остались в запасе
Порту
Байер
99
Диогу Кошта
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Порту - Байер
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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