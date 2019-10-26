Лига 1. Соперник «Зенита» «Лион» победил «Метц», «Лилль» разгромил «Бордо» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 11 тура чемпионата Франции. Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лион» справился дома с «Метцем».
В другой встрече «Лилль», также участник главного еврокубка, разгромил дома «Бордо». В таблице команда из Лилля идет третьей, а в прошлом сезоне финишировала второй.
Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур
Голы: 1:0 – Андре, 22; 2:0 – Ясиджи, 62 (с пенальти); 3:0 – Реми, 90+1.
Голы: 1:0 – Ласн, 49; 2:0 – Бейн, 52.
Удаления: Бейн, 70 – нет.
Голы: 1:0 – Депай, 28; 2:0 – Дембеле, 33 (с пенальти).
Гол: 1:0 – Томассон, 23.
Удаления: нет – Расен, 56 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру