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    Лига 1. Соперник «Зенита» «Лион» победил «Метц», «Лилль» разгромил «Бордо» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 11 тура чемпионата Франции. Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лион» справился дома с «Метцем».

    В другой встрече «Лилль», также участник главного еврокубка, разгромил дома «Бордо». В таблице команда из Лилля идет третьей, а в прошлом сезоне финишировала второй.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

    Лилль – Бордо – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Андре, 22; 2:0 – Ясиджи, 62 (с пенальти); 3:0 – Реми, 90+1.

    Брест – Дижон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ласн, 49; 2:0 – Бейн, 52.

    Удаления: Бейн, 70 – нет.

    Лион – Метц – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Депай, 28; 2:0 – Дембеле, 33 (с пенальти).

    Монпелье – Анжер – 0:0

    Реймс – Ним – 0:0

    Страсбур – Ницца – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Томассон, 23.

    Удаления: нет – Расен, 56 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 22:56
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