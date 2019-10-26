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Лига 1. Соперник «Зенита» «Лион» победил «Метц», «Лилль» разгромил «Бордо» и другие результаты

26 октября 2019, 22:56

Завершились некоторые матчи 11 тура чемпионата Франции. Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лион» справился дома с «Метцем».

В другой встрече «Лилль», также участник главного еврокубка, разгромил дома «Бордо». В таблице команда из Лилля идет третьей, а в прошлом сезоне финишировала второй.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

Лилль – Бордо – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Андре, 22; 2:0 – Ясиджи, 62 (с пенальти); 3:0 – Реми, 90+1.

Брест – Дижон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ласн, 49; 2:0 – Бейн, 52.

Удаления: Бейн, 70 – нет.

Лион – Метц – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Депай, 28; 2:0 – Дембеле, 33 (с пенальти).

Монпелье – Анжер – 0:0

Реймс – Ним – 0:0

Страсбур – Ницца – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Томассон, 23.

Удаления: нет – Расен, 56 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Лилль Бордо Брест Дижон Лион Метц Монпелье Анжер Реймс Ним Страсбур Ницца
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