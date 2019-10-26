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Лилль - Бордо

26.10.2019, Суббота, 18:30 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 11 тур Лилль - Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Лилль 1:0 Бордо
7 тур
26 сентября, среда 20:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
7 апреля, суббота 21:00 Бордо 2:1 Лилль
5 тур
8 сентября, пятница 20:00 Лилль 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
27 тур
25 февраля, суббота 22:00 Лилль 2:3 Бордо
16 тур
3 декабря, суббота 22:00 Бордо 0:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/2 финала
26 января, вторник 23:00 Лилль 5:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
16 января, суббота 22:00 Бордо 1:0 Лилль
3 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Лилль 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 2:0 Бордо
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лилль 1:1
(6:5)п		 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Бордо
17 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Лилль 2:1 Бордо
9 тур
19 октября, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Лилль 4:5 Бордо
7 тур
20 сентября, вторник 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 23:00 Лилль 1:1 Бордо
15 тур
27 ноября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лилль
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 2:2 Лилль
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
24 февраля, воскресенье 22:55 Бордо 0:0 Лилль
8 тур
15 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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