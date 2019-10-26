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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 26 октября 2019
Лилль
26.10.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
22'
Б. Андре
62'
Ю. Языджи (П)
90+1'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бордо
ГОЛ! 3:0!
Л. Реми
Пас отдал
Ю. Языджи
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Языджи
62'
59'
Желтая карточка
Л. Косиельни
ГОЛ! 1:0!
Б. Андре
Пас отдал
Ю. Языджи
22'
15'
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Меньян
35
Джало
6
Фонте
6
Габриэль
17
Рейнилду
34
Сумаре
2
Челик
21
Андре
97
Языджи
93
Иконе
45
Осимхен
4-2-1-3
56
Костиль
23
Пабло
6
Косиельни
17
Мешер
23
Бенито
94
Отавио
15
Айт Беннассер
40
Камано
16
У-Джо
12
де Превилль
7
Бриан
Остались в запасе
Лилль
Бордо
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
29
Ясин Адли
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
29
Ясин Адли
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Лилль - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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