Кубок России. «Спартак» сыграет дома с «Анжи» в 1/8 финала, «Ростов» примет «Зенит»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. В ней были определены хозяева полей на этой стадии турнира. Матчи пройдут с 31 октября по 1 ноября.

Все пары 1/8 финала:

«Локомотив» – «Енисей»

«Рубин» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Краснодар»

«Ростов» – «Зенит»

«Спартак» – «Анжи»

«Ахмат» – «Арсенал»

«Урал» – «Нижний Новгород»

16-й участник стадии определится в матче «Тюмень» – ЦСКА, который состоится 10 октября. Победитель сыграет с «Оренбургом».