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  • Кубок России. «Спартак» сыграет дома с «Анжи» в 1/8 финала, «Ростов» примет «Зенит»

Кубок России. «Спартак» сыграет дома с «Анжи» в 1/8 финала, «Ростов» примет «Зенит»

3 октября 2018, 13:02
14

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. В ней были определены хозяева полей на этой стадии турнира. Матчи пройдут с 31 октября по 1 ноября.

Все пары 1/8 финала:

«Локомотив» – «Енисей»

«Рубин» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Краснодар»

«Ростов» – «Зенит»

«Спартак» – «Анжи»

«Ахмат» – «Арсенал»

«Урал» – «Нижний Новгород»

16-й участник стадии определится в матче «Тюмень» – ЦСКА, который состоится 10 октября. Победитель сыграет с «Оренбургом».

Источник: РФС
Россия. Кубок Енисей Динамо Рубин Локомотив Крылья Советов Краснодар Ростов Зенит Спартак Анжи Ахмат Арсенал Урал Нижний Новгород Тюмень ЦСКА Оренбург
Комментарии (14)
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BRO_football
1538563502
Победит клуб из РПЛ, а это уже плюс. Не в обиду Нижнему Новгороду, конечно.
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Дима Цэ
1538564324
ЗЕНИТ - РОСТОВ, единственный матч по вывеске, который можно выделить! Надеюсь, Канделаки поставит его на Матч ТВ, а не премьер
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polozovs
1538567291
СПАРТАК, как я понял проведёт матч без фанатки.
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Гуус
1538569229
ну чтож осмелюсь дать свой прогноз на эти матчи тоже: «Локомотив» – «Енисей» «Рубин» 2–0 «Динамо» В домашних стенах рубин хорош, ждем только победу казанской машины! «Крылья Советов» 1–4 «Краснодар» Без вариантов победа Краснодара.... Им нужны титула поэтому не думаю что они будут играть не на результат! «Ростов» 3–1 «Зенит» Зенит в гостях у валерия Карпина! будет интересно. Ростов показывает очень хороший футбол и даже может проходить СПГ клуб у себя дома их будут гнать трибуны и однажды Ростов уже прикладывал на лопатки зенит 3-0! «Спартак» 1–0 «Анжи» Если спартак здесь проиграет при всех проблемах анжи то команду можно спокойно расформировывать ( не обижайтесь) это так для примера было сказано! в домашних стенах Спартак не имеет право проигрывать тем более анжи! «Ахмат» 2–1 «Арсенал» Ахмат дома выглядит всегда хорошо и играет всегда сильно в домашних стенах тулякам будет не просто поэтому думаю что победа ахмата будет! «Урал» 3–0 «Нижний Новгород» Видел я игру Новгородчан и скажу вам так обычная средняя команда фнл, середняк рпл Урал должен не оставить от этой команды и пустого места!
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acor94
1538571987
Локомотив - Енисей 2:0
Если Смолов восстановится к этому матчу, то в гостях у красноярцев шансев будет мало. Команда почти не забивает и много пропускает.

Рубин - Динамо 1:1

Закрытая игра обеих команд в основное время позволит соперникам забить лишь единажды. Все решится либо в дополнительное время либо в серии пенальти.

Крылья Советов - Краснодар 1:3

Краснодар взял хороший темп и вряд ли отдаст победу. Игра будет тяжелой, но в итоге Крылья посыпятся.

Ростов - Зенит 2:2

Обе команды хорошо играют в нападении, но у Зенита большие проблемы в гостевых играх. Если Кокорин наберет форму, то у питерцев будут шансы зацепиться за ничью в основное, а дальше лотерея.

Спартак - Анжи 2:0

Несмотря на все проблемы Спартака, махачкалинцы в гостях москвичам не соперник. Уверенная победа.

Ахмат - Арсенал 2:1

Обе команды лихорадит в последнее время. Но в Грозном играть всегда тяжело.

Уфа - Нижний Новгород 2:0

Домашняя игра с представителем ФНЛ в 1/8 финала кубка России, мечта любой команды. Если уфимцы наконец вспомнят как играть в футбол, победы не избежать.

ЦСКА - Оренбург 2:0

Победитель Реала должен на классе проходить Тюмень, и дальше не сбавляя темп проходить в 1/4. Тем более опыт игры с оренбуржцами в этом сезоне уже был.

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Александ1982
1538576411
Спартак вперед!!! Ростов удачи мужики!!!
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FaTeK1945ru
1538580953
...ничья не катит.Согласен-- РУБИН---Динамо 1:0.
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RJM555
1538654077
по моему Анжи в этом сезоне умышленно выбрали позицию что у них туго с деньгами тем самым усыпляя бдительность и концентрацию соперников........
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Таганский
1538687713
Тем интереснее будет болеть за Ростов..
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GoLenaStop
1539192983
Ростсельмаш, готовь ТУ САМУЮ косилку для Зенита!
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