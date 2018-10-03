Кубок России. «Спартак» сыграет дома с «Анжи» в 1/8 финала, «Ростов» примет «Зенит»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. В ней были определены хозяева полей на этой стадии турнира. Матчи пройдут с 31 октября по 1 ноября.
Все пары 1/8 финала:
«Локомотив» – «Енисей»
«Рубин» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Ростов» – «Зенит»
«Спартак» – «Анжи»
«Ахмат» – «Арсенал»
«Урал» – «Нижний Новгород»
16-й участник стадии определится в матче «Тюмень» – ЦСКА, который состоится 10 октября. Победитель сыграет с «Оренбургом».
Источник: РФС
Если Смолов восстановится к этому матчу, то в гостях у красноярцев шансев будет мало. Команда почти не забивает и много пропускает.
Рубин - Динамо 1:1
Закрытая игра обеих команд в основное время позволит соперникам забить лишь единажды. Все решится либо в дополнительное время либо в серии пенальти.
Крылья Советов - Краснодар 1:3
Краснодар взял хороший темп и вряд ли отдаст победу. Игра будет тяжелой, но в итоге Крылья посыпятся.
Ростов - Зенит 2:2
Обе команды хорошо играют в нападении, но у Зенита большие проблемы в гостевых играх. Если Кокорин наберет форму, то у питерцев будут шансы зацепиться за ничью в основное, а дальше лотерея.
Спартак - Анжи 2:0
Несмотря на все проблемы Спартака, махачкалинцы в гостях москвичам не соперник. Уверенная победа.
Ахмат - Арсенал 2:1
Обе команды лихорадит в последнее время. Но в Грозном играть всегда тяжело.
Уфа - Нижний Новгород 2:0
Домашняя игра с представителем ФНЛ в 1/8 финала кубка России, мечта любой команды. Если уфимцы наконец вспомнят как играть в футбол, победы не избежать.
ЦСКА - Оренбург 2:0
Победитель Реала должен на классе проходить Тюмень, и дальше не сбавляя темп проходить в 1/4. Тем более опыт игры с оренбуржцами в этом сезоне уже был.