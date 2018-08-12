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ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Авангарду», «Спартак-2» победил «Химки» и другие результаты

12 августа 2018, 17:54
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«Спартак-2» обыграл «Химки» во встрече шестого тура ФНЛ благодаря голам Гапонова, Руденко и Пантелеева. «Зенит-2» дома уступил курскому «Авангарду».

В остальных матчах «Луч» разгромил «Армавир», «СКА-Хабаровск» проиграл «Тамбову», «Томь» потерпела поражение от «Нижнего Новгорода», «Тюмень» сыграла вничью с «Мордовией», «Шинник» и «Ротор» голов не забили..

Россия. Первенство ФНЛ. 6-й тур

Луч – Армавир – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Павленко, 4; 2:0 – Суслов, 81; 3:0 – Визнович, 90+3.

СКА-Хабаровск – Тамбов – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чуперка, 27; 1:1 – Кабутов, 53; 1:2 – Аппаев, 58.

Томь – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Палиенко, 17.

Тюмень – Мордовия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вотинов, 65; 1:1 – Адаев, 90+1.

Шинник – Ротор – 0:0

Зенит-2 – Авангард – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Молчан, 6 (автогол); 0:2 – Касьян, 35; 1:2 – Мусаев, 62.

Химки – Спартак-2 – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Гапонов, 20; 1:1 – Белоус, 30; 1:2 – Руденко, 33; 1:3 – Пантелеев, 45+1.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Тамбов Луч Армавир Зенит-2 Авангард Спартак-2 Химки Томь Нижний Новгород Тюмень Мордовия Шинник Ротор
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