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    ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Авангарду», «Спартак-2» победил «Химки» и другие результаты

    «Спартак-2» обыграл «Химки» во встрече шестого тура ФНЛ благодаря голам Гапонова, Руденко и Пантелеева. «Зенит-2» дома уступил курскому «Авангарду».

    В остальных матчах «Луч» разгромил «Армавир», «СКА-Хабаровск» проиграл «Тамбову», «Томь» потерпела поражение от «Нижнего Новгорода», «Тюмень» сыграла вничью с «Мордовией», «Шинник» и «Ротор» голов не забили..

    Россия. Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Луч – Армавир – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Павленко, 4; 2:0 – Суслов, 81; 3:0 – Визнович, 90+3.

    СКА-Хабаровск – Тамбов – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чуперка, 27; 1:1 – Кабутов, 53; 1:2 – Аппаев, 58.

    Томь – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Палиенко, 17.

    Тюмень – Мордовия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вотинов, 65; 1:1 – Адаев, 90+1.

    Шинник – Ротор – 0:0

    Зенит-2 – Авангард – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Молчан, 6 (автогол); 0:2 – Касьян, 35; 1:2 – Мусаев, 62.

    Химки – Спартак-2 – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Гапонов, 20; 1:1 – Белоус, 30; 1:2 – Руденко, 33; 1:3 – Пантелеев, 45+1.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6311

      порт 12 августа 2018, 18:52

      Пора Горшкову писать по собственному.

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