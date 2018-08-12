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Судьи
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)

Шинник - Ротор

12.08.2018, Воскресенье, 16:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 6 тур Шинник - Ротор
Россия. ФНЛ (2017/2018)
21 тур
4 ноября, суббота 14:00 Ротор 1:1 Шинник
3 тур
22 июля, суббота 16:00 Шинник 3:1 Ротор
Россия. ФНЛ (2013/2014)
22 тур
4 ноября, понедельник 15:00 Шинник 1:0 Ротор
4 тур
23 июля, вторник 19:30 Ротор 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
18 марта, понедельник 19:00 Ротор 0:0 Шинник
8 тур
22 августа, среда 18:00 Шинник 1:0 Ротор
Россия. Первый дивизион 2010
28 тур
3 сентября, пятница 18:30 Шинник 1:1 Ротор
8 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Ротор 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 августа, среда 00:00 Ротор 0:2 Шинник
15 тур
7 июля, среда 00:00 Шинник 2:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:2 Ротор
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Ротор 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Ротор
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Ротор 6:2 Шинник
Чемпионат России 1997
32 тур
17 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Шинник
15 тур
25 июня, среда 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Шинник
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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