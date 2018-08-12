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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Ротор
Шинник - Ротор: обзор матча 12 августа 2018
Шинник
12.08.2018, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ротор
90'
+3
Желтая карточка
А. Фильцов
84'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
А. Коротаев
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Гелоян
81'
Желтая карточка
И. Гелоян
80'
77'
Желтая карточка
В. Лобкарев
77'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Д. Якуба
Замена
Э. Булия
️️️️
Э. Низамутдинов
74'
66'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Попов
65'
Желтая карточка
А. Пискунов
Замена
В. Камилов
️️️️
С. Нарылков
62'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Д. Самойлов
46'
43'
Желтая карточка
Д. Якуба
40'
Желтая карточка
А. Друзин
26'
Желтая карточка
И. Эдиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
1
Евгений Гошев
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Антипин
22
Кожемякин
17
Покидышев
76
Стешин
15
Цховребов
22
Нарылков
14
Первушин
15
Самойлов
10
Гелоян
22
Самодин
81
Низамутдинов
4-1-2-1-2
1
Фильцов
5
Пискунов
5
Эдиев
23
Васильев
8
Бугаев
8
Якуба
30
Друзин
84
Воробьев
18
Попов
24
Коротаев
87
Мязин
15
Самойлов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
15
Самойлов
22
Нарылков
18
Камилов
18
Камилов
22
Нарылков
10
Гелоян
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Гелоян
81
Низамутдинов
91
Булия
91
Булия
81
Низамутдинов
18
Попов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
18
Попов
24
Коротаев
22
Завезен
22
Завезен
24
Коротаев
8
Якуба
99
Абдулавов
99
Абдулавов
8
Якуба
Остались в запасе
Шинник
Ротор
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
3
Константин Щербаков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - Ротор
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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