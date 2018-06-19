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    Пять текстов про Египет, которые надо прочитать перед матчем сборной России

    Уже совсем скоро сборная России сыграет с Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Бомбардир» предлагает пять текстов, которые помогут вам лучше узнать сегодняшнего соперника команды Станислава Черчесова.

    Поединок Россия – Египте состоится на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Я ехал на поезде с 300 египтян. Классные ребята

    Вратарю сборной Египта − 45 лет. Невероятный мужик!

    Салах – человечище. Он объединил целую страну

    Тренер Египта 20 лет подряд проигрывает все свои финалы

    У Египта есть еще одна звезда кроме Салаха

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +508

      triton004 19 июня 2018, 17:46

      Начитался,есть ещё что почитать?

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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > triton004 19 июня 2018, 18:29

      "Город" Клиффорд Саймак - мощная вещь, рекомендую.
      Не про футбол, но очень круто.

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