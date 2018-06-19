Пять текстов про Египет, которые надо прочитать перед матчем сборной России

Уже совсем скоро сборная России сыграет с Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.
«Бомбардир» предлагает пять текстов, которые помогут вам лучше узнать сегодняшнего соперника команды Станислава Черчесова.
Поединок Россия – Египте состоится на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Бомбардир.ру