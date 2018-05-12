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  • ФНЛ. «Зенит-2» обыграл «Шинник» и сохранил прописку. В ПФЛ вылетели «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень»

ФНЛ. «Зенит-2» обыграл «Шинник» и сохранил прописку. В ПФЛ вылетели «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень»

12 мая 2018, 15:59
44

Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура ФНЛ.

По его итогам стало окончательно известно, кто следующий сезон проведет в ПФЛ. Этими командами стали «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

Выиграл первенство «Оренбург», опередивший на два очка «Крылья Советов».

«Зенит-2» переиграл «Шинник» и финишировал на 16-й позиции. Благодаря тому, что ни одна из команд зоны «Восток» ПФЛ не подала заявок на участие в первом дивизионе, петербуржцы сохранили место в ФНЛ.

Россия. Первенство ФНЛ. 38 тур

Енисей – Динамо СПб – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулишев, 11; 1:1 – Ломакин, 69; 2:1 – Ломакин, 74.

Ротор-Волгоград – Химки – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Вотинов, 29; 2:0 – Коротаев, 31; 2:1 – Машуков, 42; 3:1 – Кузнецов, 79.

Зенит-2 – Шинник – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Зуев, 32.

Кубань – Томь – 3:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Маляров, 9; 2:0 – Байрыев, 17; 3:0 – Обухов, 21; 3:1 – Алейник, 37 (автогол); 3:2 – Саная, 57; 3:3 – Пульич, 65.

Факел – Волгарь – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Афанасьев, 12; 1:1 – Херман, 37; 2:1 – Алхазов, 70.

Балтика – Тюмень – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шахов, 17; 1:1 – Ставпец, 51; 2:1 – Шахов, 75; 3:1 – Кобялко, 88.

Луч-Энергия – Крылья Советов – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Насадюк, 4; 2:0 – Носов, 25.

Тамбов – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бирюков, 23; 1:1 – Афонин, 80.

Авангард – Олимпиец – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Аюпов, 20; 0:2 – Фомин, 36; 1:2 – Болов, 53; 1:3 – Филин, 57; 2:3 – Войнов, 85.

Спартак-2 – Сибирь – 2:1 ()

Голы: 0:1 – Азаров, 25; 1:1 – Бакаев, 31; 2:1 – Бакаев, 80.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Спартак-2 Енисей Сочи Cибирь Зенит-2 Шинник Ротор Химки Кубань (ЛФЛ) Томь Факел Волгарь Балтика Тюмень Оренбург Тамбов Луч Крылья Советов
Комментарии (44)
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Shogun
1526130944
Открою маленькую тайну, Сахалин, зона ПФЛ Восток, отказался заявляться в ФНЛ, уже как в 3й год подряд, на сезон 18-19 и так что вылетели 4 команды - Ротор, Луч, Тюмень и Факел, и уже в 10й раз повторяю не знаете информацию целиком нехрен публиковать
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ЖОРРО
1526130960
Томск какой камбечище сделал в Краснодаре с 0-3!!!!Крутые сибиряки) Да и Спартак-2 тоже добыл важную волевую победу...короче последний тур шикарную интригу "кто вылетает в ПФЛ"дал!
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deinego77@yandex.ru
1526131278
Стадион в Волгограде замечательный .И играть там должна команда минимум ФНЛ. Надеюсь через год увидеть Ротор в ФНЛ!
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Федя Кабак
1526131426
Очень жаль Ротор.
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Garrincha58
1526132365
завтра менты основной Свинарник сделают
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victosha
1526133914
ФНЛ неплохо оптимизировала клубные бюджеты на следующий сезон: дальние Луч и Тюмень вылетели вниз, Енисей, скорее всего, поднимется вверх. Серьёзная экономия денег на перелетах, да и времени, и физических сил. С Сибирью только не успели разобраться, застряла, упрямая, ни вверх ни вниз. И Томь не смогли слить.
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anri1703
1526138225
эх Иркутск Иркутск нах тогда вы вообще играете если даже такой возможностью не пользуетесь(хотя это больше к властям обращение) вот поэтому мне как то не интересен местный клуб потому что это не клуб а как фирма однодневка меняют название а суть та же наверно лучше переключиться на хоккей с мячом
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юрий николаевич
1526144764
"«Зенит-2» переиграл «Шинник» и финишировал на 16-й позиции. Благодаря тому, что ни одна из команд зоны «Восток» ПФЛ не подала заявок на участие в первом дивизионе, петербуржцы сохранили место в ФНЛ.".....................сразу вопрос почему? подковерные игры или цена вопроса? может надо автоматом перевести команды не соответствующих турнирной таблице в зоне ФНЛ? тогда было бы меньше вопросов РФПЛ, а так сразу возникают вопросы а КОМУ это выгодно?
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нейтральныйкакникто
1526175701
Благоразумней было бы провести турнир на вылет , между Зенит-2 , Луч-Энергия и Ротором.........
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acor94
1526576902
Надеюсь, ФНЛ снова реорганизуется и там найдут место Волгограду. Негоже такому стадиону простаивать во втором дивизионе.
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