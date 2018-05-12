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    ФНЛ. «Зенит-2» обыграл «Шинник» и сохранил прописку. В ПФЛ вылетели «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень»

    Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура ФНЛ.

    По его итогам стало окончательно известно, кто следующий сезон проведет в ПФЛ. Этими командами стали «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

    Выиграл первенство «Оренбург», опередивший на два очка «Крылья Советов».

    «Зенит-2» переиграл «Шинник» и финишировал на 16-й позиции. Благодаря тому, что ни одна из команд зоны «Восток» ПФЛ не подала заявок на участие в первом дивизионе, петербуржцы сохранили место в ФНЛ.

    Россия. Первенство ФНЛ. 38 тур

    Енисей – Динамо СПб – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кулишев, 11; 1:1 – Ломакин, 69; 2:1 – Ломакин, 74.

    Ротор-Волгоград – Химки – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Вотинов, 29; 2:0 – Коротаев, 31; 2:1 – Машуков, 42; 3:1 – Кузнецов, 79.

    Зенит-2 – Шинник – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Зуев, 32.

    Кубань – Томь – 3:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Маляров, 9; 2:0 – Байрыев, 17; 3:0 – Обухов, 21; 3:1 – Алейник, 37 (автогол); 3:2 – Саная, 57; 3:3 – Пульич, 65.

    Факел – Волгарь – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Афанасьев, 12; 1:1 – Херман, 37; 2:1 – Алхазов, 70.

    Балтика – Тюмень – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шахов, 17; 1:1 – Ставпец, 51; 2:1 – Шахов, 75; 3:1 – Кобялко, 88.

    Луч-Энергия – Крылья Советов – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Насадюк, 4; 2:0 – Носов, 25.

    Тамбов – Оренбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бирюков, 23; 1:1 – Афонин, 80.

    Авангард – Олимпиец – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Аюпов, 20; 0:2 – Фомин, 36; 1:2 – Болов, 53; 1:3 – Филин, 57; 2:3 – Войнов, 85.

    Спартак-2 – Сибирь – 2:1 ()

    Голы: 0:1 – Азаров, 25; 1:1 – Бакаев, 31; 2:1 – Бакаев, 80.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 15:59
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +3461

      acor94 17 мая 2018, 20:08

      Надеюсь, ФНЛ снова реорганизуется и там найдут место Волгограду. Негоже такому стадиону простаивать во втором дивизионе.

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko > acor94 18 мая 2018, 09:23

      Сбылись твои мольбы. Они обонкротили Кубань и спасли Ротор. Думаю это к лучшему.

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > RLoko 18 мая 2018, 20:58

      это официально? не вижу пока тут новостей

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko > acor94 19 мая 2018, 05:59

      Да где-то проскальзывала информация. Было написано, что из-за финансовых проблем Кубани Ротор сохранил место в первом дивизионе.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > RLoko 19 мая 2018, 13:13

      да уж. За счет Кубани, не самый лучший вариант.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 13 мая 2018, 04:41

      Благоразумней было бы провести турнир на вылет , между Зенит-2 , Луч-Энергия и Ротором.........

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 12 мая 2018, 20:06

      "«Зенит-2» переиграл «Шинник» и финишировал на 16-й позиции. Благодаря тому, что ни одна из команд зоны «Восток» ПФЛ не подала заявок на участие в первом дивизионе, петербуржцы сохранили место в ФНЛ.".....................сразу вопрос почему? подковерные игры или цена вопроса? может надо автоматом перевести команды не соответствующих турнирной таблице в зоне ФНЛ? тогда было бы меньше вопросов РФПЛ, а так сразу возникают вопросы а КОМУ это выгодно?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2018, 18:17

      эх Иркутск Иркутск нах тогда вы вообще играете если даже такой возможностью не пользуетесь(хотя это больше к властям обращение) вот поэтому мне как то не интересен местный клуб потому что это не клуб а как фирма однодневка меняют название а суть та же наверно лучше переключиться на хоккей с мячом

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 12 мая 2018, 17:05

      ФНЛ неплохо оптимизировала клубные бюджеты на следующий сезон: дальние Луч и Тюмень вылетели вниз, Енисей, скорее всего, поднимется вверх. Серьёзная экономия денег на перелетах, да и времени, и физических сил. С Сибирью только не успели разобраться, застряла, упрямая, ни вверх ни вниз. И Томь не смогли слить.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > victosha 12 мая 2018, 18:12

      может чемпионат России сделать чемпионатом Москвы ? оптимизатор

      0
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > victosha 12 мая 2018, 19:10

      Приход с вышки не забудь

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2018, 16:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      завтра менты основной Свинарник сделают

      -5
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 мая 2018, 16:23

      Очень жаль Ротор.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 16:21

      Стадион в Волгограде замечательный .И играть там должна команда минимум ФНЛ. Надеюсь через год увидеть Ротор в ФНЛ!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 мая 2018, 16:16

      Томск какой камбечище сделал в Краснодаре с 0-3!!!!Крутые сибиряки) Да и Спартак-2 тоже добыл важную волевую победу...короче последний тур шикарную интригу "кто вылетает в ПФЛ"дал!

      1
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      Рейтинг: +393

      victosha > ЖОРРО 12 мая 2018, 16:57

      Когда играют договорняки, счёт обычно 2:2 или 3:3.

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > victosha 12 мая 2018, 17:35

      у томска денег нет на это))))

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > ФанатОтБога 12 мая 2018, 18:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Томь на плаву держат благодаря Газу

      -14
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > victosha 13 мая 2018, 15:03

      Возможно и так...

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 мая 2018, 16:15

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      Открою маленькую тайну, Сахалин, зона ПФЛ Восток, отказался заявляться в ФНЛ, уже как в 3й год подряд, на сезон 18-19 и так что вылетели 4 команды - Ротор, Луч, Тюмень и Факел, и уже в 10й раз повторяю не знаете информацию целиком нехрен публиковать

      -19
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 19:15

      Пользуясь Вашим всезнанием можно узнать - кто в итоге вылетел, кто прибыл? Сколько команд в следующем розыгрыше примут участие? Или Вы обычный трындобол?

      5
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:17

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      Читать научись существо недоразвитое и тут прямиком написано кто вылетел, а кто будет играть в ФНЛ 18-19 достаточно тыкнуть на вкладку на этом сайте и посмотрел зоны ПФЛ, пей витамины недоразвитое существо

      -20
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 19:25

      Так я посмотрел, но вы со своим мнением из своего Засранска больше знаете, если ошибся, простите)))

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:28

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      В отличии от тебя тупорылого старпера я знаю больше, а ты существо недоразвитое закрой свое маразматическое е...ло и тяфкай, раз опухоль на мозгу и не трать мое время убогий, чао и ты е...нутый меня изрядно второй день достаешь иди лечись лучше, там таблеточки и витаминки вот твой удел, а шерстить на этом сайте, ну нет у тебя мозгов забудь про футбол

      -22
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:29

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      А минусы можешь себе в свое очко запихать, нуб футбольный

      -21
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Shogun 12 мая 2018, 19:38

      Я оценил Вашу идею - создать 4 аккаунта и себе плюсовать))). Теперь верю, что у вас 10 магазинов по продаже говна)))

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 19:39

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      Хахахаха, да иди ты уже на хер недоразвитый, если ты мудак не значит, что все тут мудаки, как ты, лечись дебил лечись

      -21
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > lordmrv 12 мая 2018, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у меня 20 аккаунтов,

      -17
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > lordmrv 12 мая 2018, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у меня 30

      -17
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Killer_18 12 мая 2018, 19:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Забейте уже на этого дурака старого, видно же несет хрень свою набитую маразмом

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Killer_18 12 мая 2018, 19:43

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      Да с радостью, только этот Алешка мне второй день что-то хочет доказать, а на практике маразматик редкий

      -18
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Shogun 12 мая 2018, 19:44

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      Да я заметил, если читать уже не в состоянии, старый дед видимо)))))))

      -18
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Killer_18 12 мая 2018, 19:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не старый, а древний, он уже до меня до...бался, ересь несет уже

      -21
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > Scuderia Ferrari F1 12 мая 2018, 19:48

      Отстаньте от дедушки уже)))))))))

      13
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      Рейтинг: +102

      Shogun > lordmrv 12 мая 2018, 20:42

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      Ну видимо до тебя вообще никак не доходит дебил старый

      -20
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Shogun 12 мая 2018, 20:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видимо совсем, старпер обиделся минуса пошли

      -17
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Killer_18 12 мая 2018, 20:45

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      Ну что сказать дебил старый он и есть дебил старый, максимум что может нести хрень и ставить минуса

      -14
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Killer_18 12 мая 2018, 20:45

      так это ответ на ваши)))

      6
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 12 мая 2018, 20:45

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      Дебил он и в Африке дебил

      -20
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > lordmrv 12 мая 2018, 20:46

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      Ты мудака кусок сам мне поставил, алкаш совсем мозги пропил и иди уже лечись старпер, мозги совсем заплыли

      -20
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