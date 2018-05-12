ФНЛ. «Зенит-2» обыграл «Шинник» и сохранил прописку. В ПФЛ вылетели «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень»

Сегодня состоялись матчи заключительного 38-го тура ФНЛ.

По его итогам стало окончательно известно, кто следующий сезон проведет в ПФЛ. Этими командами стали «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

Выиграл первенство «Оренбург», опередивший на два очка «Крылья Советов».

«Зенит-2» переиграл «Шинник» и финишировал на 16-й позиции. Благодаря тому, что ни одна из команд зоны «Восток» ПФЛ не подала заявок на участие в первом дивизионе, петербуржцы сохранили место в ФНЛ.

Россия. Первенство ФНЛ. 38 тур

Енисей – Динамо СПб – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулишев, 11; 1:1 – Ломакин, 69; 2:1 – Ломакин, 74.

Ротор-Волгоград – Химки – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Вотинов, 29; 2:0 – Коротаев, 31; 2:1 – Машуков, 42; 3:1 – Кузнецов, 79.

Зенит-2 – Шинник – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Зуев, 32.

Кубань – Томь – 3:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Маляров, 9; 2:0 – Байрыев, 17; 3:0 – Обухов, 21; 3:1 – Алейник, 37 (автогол); 3:2 – Саная, 57; 3:3 – Пульич, 65.

Факел – Волгарь – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Афанасьев, 12; 1:1 – Херман, 37; 2:1 – Алхазов, 70.

Балтика – Тюмень – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шахов, 17; 1:1 – Ставпец, 51; 2:1 – Шахов, 75; 3:1 – Кобялко, 88.

Луч-Энергия – Крылья Советов – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Насадюк, 4; 2:0 – Носов, 25.

Тамбов – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бирюков, 23; 1:1 – Афонин, 80.

Авангард – Олимпиец – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Аюпов, 20; 0:2 – Фомин, 36; 1:2 – Болов, 53; 1:3 – Филин, 57; 2:3 – Войнов, 85.

Спартак-2 – Сибирь – 2:1 ()

Голы: 0:1 – Азаров, 25; 1:1 – Бакаев, 31; 2:1 – Бакаев, 80.

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