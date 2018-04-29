Серия А. «Милан» победил «Болонью», «Сампдория» разгромила «Кальяри» и другие результаты

Завершились очередные матчи 35 тура итальянской Серии А. «Милан» в гостях переиграл «Болонью». Оба своих гола гости забили в первом тайме. Несмотря на три очка, миланцы идут вне зоны еврокубков.

В другой встрече генуэзская «Сампдория» разгромила «Кальяри». Концовку встречи гости провели в меньшинстве.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Кротоне – Сассуоло – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Тротта, 3; 2:0 – Сими, 16; 3:0 – Тротта, 31; 3:1 – Берарди, 45+2 (с пенальти); 4:1 – Сими, 89.

Аталанта – Дженоа – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Муса, 16; 2:0 – Кристанте, 22; 3:0 – Иличич, 74; 3:1 – Велозу, 81.

Беневенто – Удинезе – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Видмер, 13; 1:1 – Виола, 23; 2:1 – Кода, 75 (с пенальти); 2:2 – Лазанья, 78; 2:3 – Лазанья, 79.

Удаления: Катальди, 57 (вторая ж.к.) – нет.

Болонья – Милан – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 34; 0:2 – Бонавентура, 45+1; 1:2 – Де Майо, 74.

Верона – СПАЛ – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Валоти, 13; 1:1 – Фарес, 45+5 (в свои ворота); 1:2 – Фелипе, 72; 1:3 – Куртич, 90+3.

Сампдория – Кальяри – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Прат, 7; 2:0 – Квальярелла, 26; 3:0 – Ковнацки, 45+4; 3:1 – Паволетти, 49; 4:1 – Рамирес, 87.

Удаления: нет – Чигарини, 77 (вторая ж.к.).

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