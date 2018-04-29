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Сампдория - Кальяри

29.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 35 тур Сампдория - Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
16 тур
9 декабря, суббота 20:00 Кальяри 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 1:1 Кальяри
6 тур
26 сентября, понедельник 22:00 Кальяри 2:1 Сампдория
Италия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
30 ноября, среда 23:00 Сампдория 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 20:00 Сампдория 2:0 Кальяри
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Сампдория 1:0 Кальяри
4 тур
21 сентября, суббота 20:00 Кальяри 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Кальяри 3:1 Сампдория
9 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Сампдория 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
2 февраля, среда 22:45 Сампдория 0:1 Кальяри
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Кальяри 0:0 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 1:1 Кальяри
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:3 Кальяри
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Сампдория 1:1 Кальяри
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:3 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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