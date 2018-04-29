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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 29 апреля 2018
Сампдория
29.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
7'
Д. Прат
26'
Ф. Квальярелла
45+4'
Д. Ковнацки
87'
Г. Рамирес
49'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
ГОЛ! 4:1!
Г. Рамирес
87'
82'
Желтая карточка
С. Падоин
77'
Вторая желтая
Л. Чигарини
56'
Желтая карточка
А. Ионицэ
49'
ГОЛ! 3:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
П. Фараго
ГОЛ! 3:0!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Б. Берешиньски
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Л. Кастан
Желтая карточка
К. Линетти
39'
37'
Желтая карточка
Д. Фариас
31'
Желтая карточка
Ф. Писакане
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Линетти
26'
19'
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:0!
Д. Прат
Пас отдал
Ф. Квальярелла
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
2-1-4-2
2
Вивиано
18
Берешиньски
26
Сильвестре
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
8
Баррето
17
Линетти
27
Квальярелла
9
Ковнацки
3-5-2
22
Краньо
25
Кастан
23
Чеппителли
4
Писакане
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
24
Фараго
19
Падоин
25
Сау
30
Паволетти
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
27
Вид Белец
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сампдория - Кальяри
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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