АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Хаддерсфилд» благодаря дублю Сона, «Суонси» разгромил «Вест Хэм»

В матче 29-го тура АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник «шпор» Сон Хонг-Мин.
«Тоттенхэм» набрал 58 очков и поднялся на третью строчку в таблице. Если «Ливерпуль» в сегодняшнем матче проиграет «Ньюкаслу», «шпоры» останутся третьими.
«Хаддерсфилд» с 30-ю очками идет на 15-м месте.
Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур
Голы: 0:1 – Кинг (с пенальти), 35; 1:1 – Марез, 90+7.
Голы: 1:0 – Ки Сун-Юн, 8; 2:0 – ван дер Хоорн, 32; 3:0 – Кинг, 48; 4:0 – Айю (с пенальти), 63; 4:1 – Антонио, 79.
Тоттенхэм – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сон Хонг-Мин, 27; 2:0 – Сон Хонг-Мин, 54.
Уотфорд – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)
Гол: Дини, 77.
Источник: Бомбардир.ру