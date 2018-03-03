АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Хаддерсфилд» благодаря дублю Сона, «Суонси» разгромил «Вест Хэм»

В матче 29-го тура АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник «шпор» Сон Хонг-Мин.

«Тоттенхэм» набрал 58 очков и поднялся на третью строчку в таблице. Если «Ливерпуль» в сегодняшнем матче проиграет «Ньюкаслу», «шпоры» останутся третьими.

«Хаддерсфилд» с 30-ю очками идет на 15-м месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Лестер – Борнмут – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кинг (с пенальти), 35; 1:1 – Марез, 90+7.

Саутгемптон – Сток Сити – 0:0

Суонси – Вест Хэм – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ки Сун-Юн, 8; 2:0 – ван дер Хоорн, 32; 3:0 – Кинг, 48; 4:0 – Айю (с пенальти), 63; 4:1 – Антонио, 79.

Тоттенхэм – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сон Хонг-Мин, 27; 2:0 – Сон Хонг-Мин, 54.

Уотфорд – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)

Гол: Дини, 77.

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