Невиллы, Капелло, Лэмпард или Скоулз могут возглавить клуб Бекхэма из Майами

29 января Дэвид Бекхэм официально получил франшизу MLS на открытие клуба из Майами. Согласно AS, руководство клуба на протяжении недели занималось стратегией проекта.

По информации источника, на должность главного тренера претендуют братья Невиллы, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард и Пол Скоулз. При этом фаворитом на пост считается Гари Невилл.

Англичанин начал тренерскую карьеру в 2012 в качестве члена тренерского штаба сборной Англии. В первой половине сезона-2015/16 он самостоятельно тренировал «Валенсию». Его брат Фил ранее возглавил женскую сборную Англии.

Первый матч клуба из Майами запланирован на 2020 год.