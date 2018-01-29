Бекхэм официально открыл футбольный клуб из Майами

В Майами прошла церемония представления проекта футбольного клуба, создание которого в феврале 2014 анонсировал Дэвид Бекхэм. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Представители MLS одобрили проект экс-капитана сборной Англии и предоставили клубу статус франшизы лиги. Первый матч клуба запланирован на 2020 год.

«Эти тяжелые четыре года научили меня тому, что надо уметь преодолевать трудности.

Оглядываясь на эти четыре года, я вижу и позитивные моменты. Если бы не все трудности, я бы вряд ли встретил этих ребят [показывает на совладельцев клуба Хорхе и Хосе Масов]», – сказал 42-летний Бекхэм.

За 20 лет клубной карьеры англичанин выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ».