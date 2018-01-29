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Бекхэм официально открыл футбольный клуб из Майами

29 января 2018, 20:45
10

В Майами прошла церемония представления проекта футбольного клуба, создание которого в феврале 2014 анонсировал Дэвид Бекхэм. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Представители MLS одобрили проект экс-капитана сборной Англии и предоставили клубу статус франшизы лиги. Первый матч клуба запланирован на 2020 год.

«Эти тяжелые четыре года научили меня тому, что надо уметь преодолевать трудности.

Оглядываясь на эти четыре года, я вижу и позитивные моменты. Если бы не все трудности, я бы вряд ли встретил этих ребят [показывает на совладельцев клуба Хорхе и Хосе Масов]», – сказал 42-летний Бекхэм.

За 20 лет клубной карьеры англичанин выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ».

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Манчестер Юнайтед Реал Милан Лос-Анджелес Гэлакси ПСЖ Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (10)
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Almazovich
1517248480
Успехов Бекхэму!!!
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insider_retro
1517248483
Неутомимый и успешный бизнесмен, харизматичный человек, способный и рисковый управленец! Искренне рад за его продвижение!
Ответить
Берёза В.
1517248645
Мойями бич,лучше бы пляжную команду спасателей открыл
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Ще Гевара
1517252455
Интересно, кто за них играть будет?
Ответить
rostik-100
1517253094
Сам мечтаю открыть свой футбольный клуб, Но пока без денег удается только собрать парней во дворе на одну-две игры в неделю, Бекхэм молодец, по больше у нас наши бизнесмены бы открывали клубы, а не наоборот, как с Сатурном, ФК Москва и т.д.
Ответить
Евгений П
1517278933
Удачи,Бэкс!
Ответить
OfaZavr
1517297144
Ну давай Бэкс удачи и не падать духом в любых ситуациях ведь руководить клубом очень непросто!
Ответить
issagaz
1517300648
Свободных агентов будут подписывать? Или страчики Англии приедут?
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