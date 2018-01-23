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  • В твиттере Невилла нашли сексизм; сегодня он возглавил женскую сборную Англии

В твиттере Невилла нашли сексизм; сегодня он возглавил женскую сборную Англии

23 января 2018, 23:57
3

«Бомбардир» писал о назначении Фила Невилла на пост главного тренера женской сборной Англии.

Спустя несколько часов 41-летний англичанин удалил свой аккаунт в твиттере.

По данным Goal, причиной могли стать сексистские публикации экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». В 2012 году он написал: «Женщины хотитят равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам».

Работа с «львицами» – первая в тренерской карьере Невилла. Прежде он входил в тренерский штаб «МЮ» и «Валенсии», когда испанским клубом руководил его брат Гари.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Англия Эвертон Невилл Фил
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1516741978
Мигранты всё-таки занесли в Европу какую-то заразу. Европа **..........сь!
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Михаил_Боярский
1516768823
во проблемы в европе. только и искать сексизм и расизм по твиттерам, да допинг искать в рашке, во всем остальном я так смотрю полный порядок, терроризма нет, насилия нет, даже лекарство от рака придумали. красавцы.
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mihail200606
1516778456
Правильно написал .. Но вся эта суета похожа на охоту на ведьм - выдумать проблему, бороться с тем чего нет... Других проблем нет как будто
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