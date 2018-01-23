В твиттере Невилла нашли сексизм; сегодня он возглавил женскую сборную Англии

«Бомбардир» писал о назначении Фила Невилла на пост главного тренера женской сборной Англии.

Спустя несколько часов 41-летний англичанин удалил свой аккаунт в твиттере.

По данным Goal, причиной могли стать сексистские публикации экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». В 2012 году он написал: «Женщины хотитят равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам».

Работа с «львицами» – первая в тренерской карьере Невилла. Прежде он входил в тренерский штаб «МЮ» и «Валенсии», когда испанским клубом руководил его брат Гари.