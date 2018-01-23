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    В твиттере Невилла нашли сексизм; сегодня он возглавил женскую сборную Англии

    «Бомбардир» писал о назначении Фила Невилла на пост главного тренера женской сборной Англии.

    Спустя несколько часов 41-летний англичанин удалил свой аккаунт в твиттере.

    По данным Goal, причиной могли стать сексистские публикации экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». В 2012 году он написал: «Женщины хотитят равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам».

    Работа с «львицами» – первая в тренерской карьере Невилла. Прежде он входил в тренерский штаб «МЮ» и «Валенсии», когда испанским клубом руководил его брат Гари.

    Источник: Twitter

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    23.01.2018 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 января 2018, 10:20

      Правильно написал .. Но вся эта суета похожа на охоту на ведьм - выдумать проблему, бороться с тем чего нет...
      Других проблем нет как будто

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 24 января 2018, 07:40

      во проблемы в европе. только и искать сексизм и расизм по твиттерам, да допинг искать в рашке, во всем остальном я так смотрю полный порядок, терроризма нет, насилия нет, даже лекарство от рака придумали. красавцы.

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