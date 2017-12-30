Чемпионшип. «Халл Сити» упустил победу над «Фулхэмом», «Вулверхэмптон» переиграл «Бристоль Сити» в добавленное время и другие результаты

В матче 25-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл ничью с «Фулхэмом» 2:2. После первого тайма «тигры» вели со счетом 2:0, однако во второй половине встрече пропустили дважды.

«Халл» с 24 очками занимает 19-ю строчку в турнирной таблице, «Фулхэм» с 36-ю идет на 12 месте.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 25-й тур

Барнсли – Рединг – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Керморгант, 68; 1:1 — Пиннок, 90+1.

Бертон Альбион – Норвич – 0:0

Бирмингем – Лидс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Магома, 83.

Брентфорд – Шеффилд Уэнсдэй – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Вайб,20; 2:0 — Йозефсон.

Ипсвич Таун – Дерби Каунти – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Виннал, 13; 0:2 — Виннал, 48; 1:2 — Гарнер, 65.

Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Снодграсс, 75.

Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Макгиди, 40.

Халл Сити – Фулхэм – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — Боуэн, 32; 2:0 — Дико, 36; 2:1 — Камера (с пенальти), 48; 2:2 — Камара, 85.

Шеффилд Юнайтед – Болтон – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Малин, 21.

Бристоль Сити – Вулверхэмптон – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 — Рейд, 53; 1:1 — Дуглас, 66; 1:2 — Беннет, 90+4

Удаления: Флединг, 64 — Баф, 14.

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