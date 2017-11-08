ФНЛ. «Крылья Советов» проиграли «Томи», питерское «Динамо» сыграло вничью с «Ротором»

В первенстве ФНЛ прошли матчи 22-го тура. Вторая команда турнирной таблицы «Крылья Советов» в гостях уступили «Томи» со счетом 0:1.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

Луч-Энергия (Владивосток) – Волгарь (Астрахань) – 0:0

Тамбов – Балтика (Калининград) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чуперка, 51; 1:1 – Часовских, 66; 2:1 – Трусевич, 90+5.

Ротор-Волгоград – Динамо (Санкт-Петербург) – 0:0

Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) – 0:0

Спартак-2 (Москва) – Авангард (Курск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аппаев, 76.

Томь (Томск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Соболев, 21.

Сибирь (Новосибирск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Галыш, 43; 2:0 – Беляев, 49; 2:1 – Панюков, 63; 3:1 -Магаль, 90+2.

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