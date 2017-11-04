Чемпионшип. «Шэффилд Уэнсдей» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты

В матче 16-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл в гостях «Астон Виллу» со счетом 1:2.

«Шеффилд Юнайтед» занимает вторую строчку с 33 очками и отстает от лидера чемпионата «Вулверхэмптона» на два очка. «Астон Вилла» с 26-ю очками идет на пятом месте.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 16-й тур

Астон Вилла – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Рич, 1; 0:2 — Родс, 23; 1:2 — Самба, 90+6.

Барнсли – Бирмингем – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Брэдшоу, 2; 2:0 — Фрайерс, 68.

Болтон – Норвич – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Мадин, 35; 2:0 — Армстронг; 2:1 — Мерфи, 90+4.

Дерби Каунти – Рединг – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 — Мур, 10; 0:2 — Алуко, 13; 0:3 — Беренс, 54; 1:3 — Рассел, 71; 1:4 — Бэрроу, 75; 2:4 — Мартин, 90+1.

Ипсвич – Престон Норт Энд – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Уогхорн, 45+1; 2:0 — МакГолдрик, 49; 3:0 — Целина, 64.

Миллуол – Бертон Альбион – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Сорделл, 70.

Удаление: Уолис, 58 — нет

Ноттингем Форест – КПР – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Уокер, 14; 2:0 — Доуэлл; 3:0 — Маккэй, 52; 4:0 — Уолкер, 84.

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