Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Германия – лидер отбора на ЧМ-2018 по количеству очков

    Завершились матчи 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

    Сборная Германии стала лучшей командой общего зачета по количеству набранных очков. На счету подопечных Йоахима Лева 30 баллов. В отборочной группе C чемпионы мира выиграли все 10 встреч.

    Россия примет чемпионат мира с 14-го июня по 15-е июля 2018 года. Турнир пройдет в 11-ти городах.

    Количество очков у победителей групп отборочного турнира:

    Группа A: Франция – 23

    Группа B: Португалия – 27

    Группа D: Сербия – 21

    Группа E: Польша – 25

    Группа F: Англия – 26

    Группа G: Испания – 28

    Группа H: Бельгия – 28

    Группа I: Исландия – 22

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 00:45

      Германия чемпион мира 2018!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11