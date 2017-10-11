Германия – лидер отбора на ЧМ-2018 по количеству очков

Завершились матчи 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018.
Сборная Германии стала лучшей командой общего зачета по количеству набранных очков. На счету подопечных Йоахима Лева 30 баллов. В отборочной группе C чемпионы мира выиграли все 10 встреч.
Россия примет чемпионат мира с 14-го июня по 15-е июля 2018 года. Турнир пройдет в 11-ти городах.
Количество очков у победителей групп отборочного турнира:
Группа A: Франция – 23
Группа B: Португалия – 27
Группа D: Сербия – 21
Группа E: Польша – 25
Группа F: Англия – 26
Группа G: Испания – 28
Группа H: Бельгия – 28
Группа I: Исландия – 22
Источник: Бомбардир.ру