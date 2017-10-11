Германия – лидер отбора на ЧМ-2018 по количеству очков

Завершились матчи 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Сборная Германии стала лучшей командой общего зачета по количеству набранных очков. На счету подопечных Йоахима Лева 30 баллов. В отборочной группе C чемпионы мира выиграли все 10 встреч.

Россия примет чемпионат мира с 14-го июня по 15-е июля 2018 года. Турнир пройдет в 11-ти городах.

Количество очков у победителей групп отборочного турнира:

Группа A: Франция – 23

Группа B: Португалия – 27

Группа D: Сербия – 21

Группа E: Польша – 25

Группа F: Англия – 26

Группа G: Испания – 28

Группа H: Бельгия – 28

Группа I: Исландия – 22