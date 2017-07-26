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  • «Бетис» – главный претендент на Пашалича, трансфер в «Спартак» может сорваться

«Бетис» – главный претендент на Пашалича, трансфер в «Спартак» может сорваться

26 июля 2017, 23:13
8

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич между «Спартаком» и «Бетисом» отдает предпочтение испанскому клубу. Об этом сообщил ресурс Estadio Deportivo.

22 июля появилась информация о том, что 22-летний хорват присоединится к команде Массимо Карреры в августе. На следующий день сообщалось о нежелании футболиста переходить в российский клуб. Согласно данным Геннадия Орлова, футболист сыграет за красно-белых в матче четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

В прошлом сезоне Пашалич играл за «Милан» на правах аренды, где принял участие в 27 играх всех турниров, забив пять мячей и отдав один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Бетис Челси Спартак Пашалич Марио
Комментарии (8)
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The_Enot
1501103185
Зачем в Бетис идти, Спартак в ЛЧ играет, там своей игрой сможет показать себя. А в Бетисе что, затухнет там, пойдет карьера по нисходящей.
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Тоторо
1501103336
Опять информаторы Орлова обманули.))) Ну сколько уже можно над дедушкой издеваться...)))
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Аристократ Олжик
1501108917
зря . . . где Бетис и где Спартак
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Одинокий волк Маквейд
1501126800
Чемпион страны, играющий в ЛЧ и 16-й клуб Испании. Неужели так страшна Россия?
Ответить
СШГЭС
1501127322
Новости из спартаковского стана одна тухлее другой.
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Диктор
1501133581
Вы по подачи инфы,стали прям как бомжи-не стоит так унижаться.Не уподобляйтесь им,противно.
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зенит ничто
1501136695
НЕ БУДЕТ ЕГО В СПАРТАКЕ!УТКА ВСЕ ЭТО
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Алекс 914
1501138536
Если не хочет - не нужен Спартаку. Нам нужны бойцы!!!
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