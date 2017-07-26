«Бетис» – главный претендент на Пашалича, трансфер в «Спартак» может сорваться

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич между «Спартаком» и «Бетисом» отдает предпочтение испанскому клубу. Об этом сообщил ресурс Estadio Deportivo.

22 июля появилась информация о том, что 22-летний хорват присоединится к команде Массимо Карреры в августе. На следующий день сообщалось о нежелании футболиста переходить в российский клуб. Согласно данным Геннадия Орлова, футболист сыграет за красно-белых в матче четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

В прошлом сезоне Пашалич играл за «Милан» на правах аренды, где принял участие в 27 играх всех турниров, забив пять мячей и отдав один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.