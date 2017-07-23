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    Источник: Пашалич не хочет переходить в «Спартак»

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич не планирует продолжать свою карьеру в России, где им активно интересуется «Спартак», сообщает Estadio Deportivo.

    Ранее агент 22-летнего хорвата заявлял, что его клиент близок к переходу в московский клуб. Позднее появилась информация, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа.

    В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 20:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11238

      alp 23 июля 2017, 23:23

      я б тоже на его месте в спартак бы не хотел

      0
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа > alp 24 июля 2017, 06:27

      Да просто в Россию не все хотят, даже за бабки.

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 23 июля 2017, 22:55

      Успокойтесь:Бомжи-чемпион. Феерплей-это просто не для всех

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 июля 2017, 21:57

      Увидел наверное матч с уфой и передумал

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 июля 2017, 21:53

      Рома его зимой к Гинеру отправит

      -3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 июля 2017, 21:45

      Объективно смотря, для него это шаг на 10 ступеней назад! Наш чемпионат боле мене на плаву из за толстых кошельков и не более того!

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > 4agaaa 23 июля 2017, 22:14

      Ну все чемпионаты на плаву только из за толстых кошельков,,,,а у нас к стати и не особо то кошельков в чемпионате,,,,,Один Зенит сейчас может себе что то нормальное купить за счёт государства а остальные могут покупать только шлак,,,,,даже Спартак и Краснодар вроде благополучные клубы,,,,но я не помню что бы они покупали игрока за 30-40 лямов и за 20 не помню,,,,ну а 2-10 лямов не купить крепкого европейского игрока,,,только шлак

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 23 июля 2017, 21:22

      А когда посмотрит ЛЧ, то в церкви свечу поставит,что не пошёл )))

      4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июля 2017, 21:16

      "ну и пошел он за такое бабло, мы лучше найдем спартаквелик"

      -2
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 23 июля 2017, 20:36

      Видимо игру с Уфой смотрел.

      4
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > The_Enot 23 июля 2017, 20:54

      вернее всего смотрел!

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 июля 2017, 20:33

      Где скажет Абрамович, там и будет играть... А то устроил "ромашку" - хочу/не хочу...

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