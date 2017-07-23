Источник: Пашалич не хочет переходить в «Спартак»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич не планирует продолжать свою карьеру в России, где им активно интересуется «Спартак», сообщает Estadio Deportivo.

Ранее агент 22-летнего хорвата заявлял, что его клиент близок к переходу в московский клуб. Позднее появилась информация, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа.

В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.