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Источник: Пашалич не хочет переходить в «Спартак»

23 июля 2017, 20:28
12

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич не планирует продолжать свою карьеру в России, где им активно интересуется «Спартак», сообщает Estadio Deportivo.

Ранее агент 22-летнего хорвата заявлял, что его клиент близок к переходу в московский клуб. Позднее появилась информация, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа.

В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Спартак Пашалич Марио
Комментарии (12)
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BarStep
1500831207
Где скажет Абрамович, там и будет играть... А то устроил "ромашку" - хочу/не хочу...
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The_Enot
1500831370
Видимо игру с Уфой смотрел.
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карасевщина
1500833771
"ну и пошел он за такое бабло, мы лучше найдем спартаквелик"
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Микояновский мясокомбинат
1500834134
А когда посмотрит ЛЧ, то в церкви свечу поставит,что не пошёл )))
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4agaaa
1500835558
Объективно смотря, для него это шаг на 10 ступеней назад! Наш чемпионат боле мене на плаву из за толстых кошельков и не более того!
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giluxa1963
1500836018
Рома его зимой к Гинеру отправит
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Tajik-za Zenit
1500836233
Увидел наверное матч с уфой и передумал
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Alex Flash
1500839702
Успокойтесь:Бомжи-чемпион. Феерплей-это просто не для всех
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alp
1500841389
я б тоже на его месте в спартак бы не хотел
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