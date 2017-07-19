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    Агент Пашалича подтвердил, что игрок близок к переходу в «Спартак»

    Марио Налетич, агент полузащитника английского «Челси» Марио Пашалича, подтвердил информацию, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Уже известно, что речь идет о годичной аренде в стан красно-белых.

    «У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от «Спартака» по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Массимо Карреры, тем более, такой вариант игроку рекомендовал и Антонио Конте. Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио.

    Каррера также уже пообщался по телефону с самим футболистом и рассказал, как собирается его использовать в команде. Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему «Спартак». Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же игрок в Китае вместе с «Челси», – сообщил агент.

    По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, между клубами уже достигнута договоренность по трансферу Пашалича.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2017 22:37
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2017, 10:20

      Хорошо. Посмотрим как заиграет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2017, 09:36

      Было бы очень хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 июля 2017, 08:41

      Хотелось бы....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > 4agaaa 20 июля 2017, 09:27

      А что это не так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 июля 2017, 07:35

      Если агент говорит, значит движуха имеется.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 июля 2017, 07:27

      Может приехать за практикой перед ЧМ.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 07:25

      Вот он показатель Спартак не готов больших денег платить и в никто не едет сюда И например Зенит готов и туда едут.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 июля 2017, 07:21

      Очень хочется верить.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 июля 2017, 03:53

      Если сам Конте рекомендует-было бы весьма неплохо

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 июля 2017, 00:08

      Если случится, то вообще отличный трансфер... Ещё бы опцию выкупа предусмотреть, парень реально очень одарён.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2017, 23:03

      Нормальный парень ! Спартак не прогадает !

      4
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