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  • Агент Пашалича подтвердил, что игрок близок к переходу в «Спартак»

Агент Пашалича подтвердил, что игрок близок к переходу в «Спартак»

19 июля 2017, 22:37
14

Марио Налетич, агент полузащитника английского «Челси» Марио Пашалича, подтвердил информацию, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Уже известно, что речь идет о годичной аренде в стан красно-белых.

«У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от «Спартака» по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Массимо Карреры, тем более, такой вариант игроку рекомендовал и Антонио Конте. Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио.

Каррера также уже пообщался по телефону с самим футболистом и рассказал, как собирается его использовать в команде. Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему «Спартак». Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же игрок в Китае вместе с «Челси», – сообщил агент.

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, между клубами уже достигнута договоренность по трансферу Пашалича.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Спартак Пашалич Марио
Комментарии (14)
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Huberman
1500493269
Определенно усиление! Неплохо!
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acer2003
1500494630
Нормальный парень ! Спартак не прогадает !
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ivanthebest
1500498492
Если случится, то вообще отличный трансфер... Ещё бы опцию выкупа предусмотреть, парень реально очень одарён.
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Alex Flash
1500512039
Если сам Конте рекомендует-было бы весьма неплохо
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Одинокий волк Маквейд
1500524508
Очень хочется верить.
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Сибирь за Спартак
1500524861
Может приехать за практикой перед ЧМ.
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Svoysvoemubrat
1500525304
Если агент говорит, значит движуха имеется.
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4agaaa
1500529291
Хотелось бы....
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momwig_
1500532600
Было бы очень хорошо
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OfaZavr
1500535211
Хорошо. Посмотрим как заиграет.
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