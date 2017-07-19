Агент Пашалича подтвердил, что игрок близок к переходу в «Спартак»

Марио Налетич, агент полузащитника английского «Челси» Марио Пашалича, подтвердил информацию, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Уже известно, что речь идет о годичной аренде в стан красно-белых.

«У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от «Спартака» по аренде на один сезон. Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Массимо Карреры, тем более, такой вариант игроку рекомендовал и Антонио Конте. Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио.

Каррера также уже пообщался по телефону с самим футболистом и рассказал, как собирается его использовать в команде. Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему «Спартак». Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же игрок в Китае вместе с «Челси», – сообщил агент.

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, между клубами уже достигнута договоренность по трансферу Пашалича.