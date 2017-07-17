Хавбек «Челси» может текущим летом перейти в «Спартак»

Московский «Спартак», как уверяет итальянский ресурс Gazzamercato, выражает заинтересованность в полузащитнике лондонского «Челси» Марио Пашаличе. В ближайшее время россияне планируют начать переговоры по балканскому футболисту.

Помимо красно-белых, глаз на хавбека положил испанский «Бетис», а также «Лацио» и «Валенсия», о чем писал «Бомбардир» ранее.

Минувший евросезон Пашалич провел в аренде в «Милане», за который в рамках Серии А провел 24 матча и забил пять мячей.