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    Хавбек «Челси» может текущим летом перейти в «Спартак»

    Московский «Спартак», как уверяет итальянский ресурс Gazzamercato, выражает заинтересованность в полузащитнике лондонского «Челси» Марио Пашаличе. В ближайшее время россияне планируют начать переговоры по балканскому футболисту.

    Помимо красно-белых, глаз на хавбека положил испанский «Бетис», а также «Лацио» и «Валенсия», о чем писал «Бомбардир» ранее.

    Минувший евросезон Пашалич провел в аренде в «Милане», за который в рамках Серии А провел 24 матча и забил пять мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 19:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21

      zhurzh 18 июля 2017, 10:59

      Вряд ли парень привнесет что-то новое в наш чемпионат. Игрок - твердый середняк. 22 года - пока стабильности нет, но может прогрессировать и стать футболистом основы в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 июля 2017, 21:56

      Спорим, что не перейдет? По той же причине что и все остальные, на кого "положил глаз" Спартак в Европе. Увы, но наш максимум, похоже, это Канунников и забесплатно, типа пришедшего серба.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > oyabun 17 июля 2017, 22:04

      Потому что денег достойных не предлвгаем, а по другой причине к нам и не едут.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июля 2017, 21:40

      По ходу:Не от хорошей жизни.

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 21:27

      Отлично,вперед Спартак!!!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июля 2017, 21:25

      Не верю !

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 17 июля 2017, 20:16

      Если это действительно правда, то не плохое приобретение.Но опять же, за какие деньги?

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июля 2017, 20:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      съест то он съест да кто ему даст очередная утка от поросят

      -8
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