Агент подтвердил интерес «Бетиса» к Пашаличу

Футбольный агент Марко Налетилич, представляющий интересы полузащитника «Челси» Марио Пашалича, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Бетиса».

«На данный момент я могу точно сказать, что в Пашаличе заинтересованы многие клубы. «Бетис» входит в их число. Это серьезный клуб как в Испании, так и в Европе, который я уважаю», – заявил агент.

Пашалич уже имеет опыт выступления в испанской Примере. В сезоне-2014/15 он играл в составе «Эльче». В прошедшем сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды за «Милан». Он провел 24 матча в Серии А, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.