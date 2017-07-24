Орлов: «Говорят, Пашалич сыграет за «Спартак» 6 августа против «Зенита»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в «Спартак».

По словам журналиста, 22-летний хорват сыграет за красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ против «Зенита», который состоится 6 августа.

Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент близок к переход в стан московского клуба.

«6 августа у «Зенита» ключевой матч со «Спартаком». Говорят, что в этой встрече примет участие Пашалич, которого приобретет «Спартак». Это инсайд, официально об этом еще не сообщили», – сказал Орлов.