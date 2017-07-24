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    Орлов: «Говорят, Пашалич сыграет за «Спартак» 6 августа против «Зенита»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в «Спартак».

    По словам журналиста, 22-летний хорват сыграет за красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ против «Зенита», который состоится 6 августа.

    Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент близок к переход в стан московского клуба.

    «6 августа у «Зенита» ключевой матч со «Спартаком». Говорят, что в этой встрече примет участие Пашалич, которого приобретет «Спартак». Это инсайд, официально об этом еще не сообщили», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    24.07.2017 20:00
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 05:05

      И Гена что- испугался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 июля 2017, 03:20

      Кроме зенита в голове старого осла есть ещё мысли?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 23:32

      Пусть играет. Нам-то что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 24 июля 2017, 22:51

      Маразм крепчает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 июля 2017, 22:09

      Говорят, что Гена Орлов 6 августа сыграет за сборную подъезда по домино.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 24 июля 2017, 22:08

      говорит в Москве кур доят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 24 июля 2017, 21:49

      Нобель Арустамян просто в шоке...Его опередил Гена.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2017, 21:37

      Геннадий новый инсайдер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 24 июля 2017, 21:33

      орлов гдето нарыл информацию!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 июля 2017, 21:18

      Вчера говорили,что он отказался.
      Разговоры,диалоги...
      Гене надо жить в берлоге

      1
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