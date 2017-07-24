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  • Орлов: «Говорят, Пашалич сыграет за «Спартак» 6 августа против «Зенита»

Орлов: «Говорят, Пашалич сыграет за «Спартак» 6 августа против «Зенита»

24 июля 2017, 20:00
25

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в «Спартак».

По словам журналиста, 22-летний хорват сыграет за красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ против «Зенита», который состоится 6 августа.

Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент близок к переход в стан московского клуба.

«6 августа у «Зенита» ключевой матч со «Спартаком». Говорят, что в этой встрече примет участие Пашалич, которого приобретет «Спартак». Это инсайд, официально об этом еще не сообщили», – сказал Орлов.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Челси Пашалич Марио Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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roma33rus
1500916040
Наконец-то усиление!Свежей крови не хватает в этом сезоне!!!И как игрок хорош!
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Symbol
1500916041
Говорят в Рязани есть грибы с глазами...
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порт
1500916085
Да пусть играет. К тому времени Карреа уже сбежит на свою родину.
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insider_retro
1500916092
Геннадий Сергеевич, уважаемый ты человек..... Не инсайдом тебе надо заниматься, а к эфирам готовится, что бы термины и фамилии не путать....
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Диктор
1500916678
Говорят ,что кур доят.И еще один орел в ощип попал.
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МАКАРШВЕД
1500917491
Говорят, ты мячи будешь из за ворот подавать, во время матча 6 августа.
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Taps
1500917654
Уберите эту гнусную птицу наконец отовсюду.
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Aleksandr_1986_Spb_
1500922182
Нобель Арустамян просто в шоке...Его опередил Гена.
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vick-north-west
1500923348
Говорят, что Гена Орлов 6 августа сыграет за сборную подъезда по домино.
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lekseij2007
1500942041
Кроме зенита в голове старого осла есть ещё мысли?!
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