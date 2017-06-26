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    Газзаев просит вернуться к игре в обороне с Березуцкими и Игнашевичем

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что стоит вернуться к игре в обороне сборной России с братьями Березуцкими и Игнашевичем. По его словам, не стоит обращать внимание на их возраст.

    «На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это по-прежнему сильнейшие защитники в стране. Зачем цепляться к их возрасту? Возьмите оборону сборной Португалии, чемпиона Европы и фаворита Кубка конфедераций. Пепе – 34. Бруну Алвешу – 35. Жозе Фонти – 33. Вот и на наших ветеранах рано ставить крест.

    Также в команде, считаю, должны появиться Марио Фернандес и Дзагоев. Обязательно Денисов. Мамаев, Кокорин, Дзюба, Шатов. Есть хорошие молодые вратари: Лунев, Селихов. Мы все еще можем создать хорошую сборную. Главное – провести тщательный анализ и сделать верные выводы. Личные симпатии и антипатии нужно отставить в сторону, ведь чемпионат мира – это задача государственного масштаба», – заявил Газзаев.

    Напомним, что сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 07:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 26 июня 2017, 15:36

      Газзаев говорит правду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 26 июня 2017, 13:41

      То есть отсутствие нападения это нормально? 3 удара в створ ворот за 90 минут - уже являются нормой?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 10:46

      Осколок футбола пытается привлечь к себе внимание,куда на фиг твои пенсионеры нужны????? Насчет Фернандеса,Дзагоева и Шатова согласен,еще Селихов остальные полный отстой.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 июня 2017, 10:45

      Считаю, что верни братьев деревянных, ничего не изменилось бы! Мексиканские игроки быстрее и проворнее наших ветеранов, толку от них не было бы! А вообще НАШИ играли то, лучше чем в последних товарняках, значит прогресс то есть! Есть положительное что-то! прогрессирующий Васин, как столп в центре обороны, Головин как мотор в центре полузащиты! Есть уже определённый фундамент, вокруг которого можно что-то дельное строить! и Б...ть !! пожалуйста не произносите фамилии Кокорин, Дзюба! считаю с ними всё было бы гораздо хуже! на Дзагоева можно не расчитывать, этот любит ломаться перед турнирами крупными, а вот Зобнина ждём! надеюсь Шатов вспомнит, что он толковый футболист!

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 26 июня 2017, 10:05

      Бубнова тогда берите ещё, тот прям в игре будет двойки ставить, а если Кариоку увидит, то вообще порвёт

      -2
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      Рейтинг: +198

      ded-53 26 июня 2017, 09:05

      Ну и Газзаева на острие атаки, и мы чемпионы мира... Смешно

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 июня 2017, 08:45

      симоняна пусть не забудут

      4
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 26 июня 2017, 08:23

      реально я в шоке! Тихонова вызывайте.

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 июня 2017, 08:14

      Яшина и Бышовца

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июня 2017, 08:06

      Конечно!
      Только надо еще договориться с соперниками,что-бы они уважительно относились к их возрасту.)

      3
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