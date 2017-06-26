Газзаев просит вернуться к игре в обороне с Березуцкими и Игнашевичем

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что стоит вернуться к игре в обороне сборной России с братьями Березуцкими и Игнашевичем. По его словам, не стоит обращать внимание на их возраст.

«На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это по-прежнему сильнейшие защитники в стране. Зачем цепляться к их возрасту? Возьмите оборону сборной Португалии, чемпиона Европы и фаворита Кубка конфедераций. Пепе – 34. Бруну Алвешу – 35. Жозе Фонти – 33. Вот и на наших ветеранах рано ставить крест.

Также в команде, считаю, должны появиться Марио Фернандес и Дзагоев. Обязательно Денисов. Мамаев, Кокорин, Дзюба, Шатов. Есть хорошие молодые вратари: Лунев, Селихов. Мы все еще можем создать хорошую сборную. Главное – провести тщательный анализ и сделать верные выводы. Личные симпатии и антипатии нужно отставить в сторону, ведь чемпионат мира – это задача государственного масштаба», – заявил Газзаев.

Напомним, что сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций.