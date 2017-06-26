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  • Газзаев просит вернуться к игре в обороне с Березуцкими и Игнашевичем

Газзаев просит вернуться к игре в обороне с Березуцкими и Игнашевичем

26 июня 2017, 07:33
14

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что стоит вернуться к игре в обороне сборной России с братьями Березуцкими и Игнашевичем. По его словам, не стоит обращать внимание на их возраст.

«На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это по-прежнему сильнейшие защитники в стране. Зачем цепляться к их возрасту? Возьмите оборону сборной Португалии, чемпиона Европы и фаворита Кубка конфедераций. Пепе – 34. Бруну Алвешу – 35. Жозе Фонти – 33. Вот и на наших ветеранах рано ставить крест.

Также в команде, считаю, должны появиться Марио Фернандес и Дзагоев. Обязательно Денисов. Мамаев, Кокорин, Дзюба, Шатов. Есть хорошие молодые вратари: Лунев, Селихов. Мы все еще можем создать хорошую сборную. Главное – провести тщательный анализ и сделать верные выводы. Личные симпатии и антипатии нужно отставить в сторону, ведь чемпионат мира – это задача государственного масштаба», – заявил Газзаев.

Напомним, что сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Berdchanin
1498452093
Только не надо их !!!!
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Munez89
1498453124
Давайте ещё Виктора Онопко вернём, да что уж там, товарища Бубнова тоже пожалуй вернём. Вместо того, что бы идти вперёд, мы всегда оглядываемся назад.
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tank219
1498453535
Как говорил Глеб Жеглов: Да ты и впрямь без ума, Копченый. Тогда Карпина, Юрана, Мостового и Нигматулина - они хоть перед камерами мячик пинают, а рассуждают как умно, заслушаешься.
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rubinovyi2
1498453601
Конечно! Только надо еще договориться с соперниками,что-бы они уважительно относились к их возрасту.)
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aurora5858
1498454046
Яшина и Бышовца
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Tsigan
1498454627
реально я в шоке! Тихонова вызывайте.
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серега кашин
1498455951
симоняна пусть не забудут
Ответить
ded-53
1498457118
Ну и Газзаева на острие атаки, и мы чемпионы мира... Смешно
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KalterJax
1498463146
Считаю, что верни братьев деревянных, ничего не изменилось бы! Мексиканские игроки быстрее и проворнее наших ветеранов, толку от них не было бы! А вообще НАШИ играли то, лучше чем в последних товарняках, значит прогресс то есть! Есть положительное что-то! прогрессирующий Васин, как столп в центре обороны, Головин как мотор в центре полузащиты! Есть уже определённый фундамент, вокруг которого можно что-то дельное строить! и Б...ть !! пожалуйста не произносите фамилии Кокорин, Дзюба! считаю с ними всё было бы гораздо хуже! на Дзагоева можно не расчитывать, этот любит ломаться перед турнирами крупными, а вот Зобнина ждём! надеюсь Шатов вспомнит, что он толковый футболист!
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Диктор
1498463186
Осколок футбола пытается привлечь к себе внимание,куда на фиг твои пенсионеры нужны????? Насчет Фернандеса,Дзагоева и Шатова согласен,еще Селихов остальные полный отстой.
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