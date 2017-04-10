РФПЛ. «Рубин» разделил очки с «Томью», «Урал» сыграет с «Оренбургом»

В понедельник, 10 апреля, двумя матчами будет закрыта программа игр 22-го тура российской Премьер-лиги. Первыми сыграют «Томь» и «Рубин». А следом болельщики могут увидеть матч «Урала» и «Оренбурга».

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Томь (Томск) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Пугин, 13; 1:1 – Лестьенн, 47 (с пенальти); 1:2 – Лестьенн, 79; 2:2 – Соболев, 83.

Урал (Екатеринбург) – Оренбург

10 апреля, 17:30 по московскому времени

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Гол, 8; 1:1 – Бруно, 16; 1:2 – Занев, 30 (с пенальти); 2:2 – Корниленко, 32.

Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 5; 2:0 – Митришев, 20; 2:1 – Расич, 77 (с пенальти); 3:1 – Бериша, 90.

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Яковлев, 21; 1:1 – Кокорин, 73.

Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 58 (с пенальти); 1:1 – Вернблум, 76.