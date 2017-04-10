Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Рубин» разделил очки с «Томью», «Урал» сыграет с «Оренбургом»

    В понедельник, 10 апреля, двумя матчами будет закрыта программа игр 22-го тура российской Премьер-лиги. Первыми сыграют «Томь» и «Рубин». А следом болельщики могут увидеть матч «Урала» и «Оренбурга».

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Томь (Томск) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пугин, 13; 1:1 – Лестьенн, 47 (с пенальти); 1:2 – Лестьенн, 79; 2:2 – Соболев, 83.

    Урал (Екатеринбург) – Оренбург

    10 апреля, 17:30 по московскому времени

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Гол, 8; 1:1 – Бруно, 16; 1:2 – Занев, 30 (с пенальти); 2:2 – Корниленко, 32.

    Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Митришев, 5; 2:0 – Митришев, 20; 2:1 – Расич, 77 (с пенальти); 3:1 – Бериша, 90.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Яковлев, 21; 1:1 – Кокорин, 73.

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 58 (с пенальти); 1:1 – Вернблум, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2017 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 апреля 2017, 19:49

      Мертвый Рубин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Edmunds 10 апреля 2017, 18:25

      Томь молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 10 апреля 2017, 18:00

      Тамичи краусаучики и бальшые ма-ла-цы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 10 апреля 2017, 17:47

      Татары как всегда чм ошники одним словом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 апреля 2017, 17:26

      Обе ставки сыграли!! (хотя думал, одна сыграет либо ничья, либо больше)..Ура, так держать соседи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 10 апреля 2017, 17:22

      Как вы думаете парни Урал-Оренбург ОБЗ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 апреля 2017, 17:11

      Рубин писец...как ушёл бердыев так не пойми что а не команда стала...столько денег на трансферы вбухали и не могут 18 летних пареньков переиграть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 апреля 2017, 17:06

      Томь молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 апреля 2017, 14:36

      Бедная томь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 10 апреля 2017, 13:15

      ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11