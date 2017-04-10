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РФПЛ. «Рубин» разделил очки с «Томью», «Урал» сыграет с «Оренбургом»

10 апреля 2017, 16:51
51

В понедельник, 10 апреля, двумя матчами будет закрыта программа игр 22-го тура российской Премьер-лиги. Первыми сыграют «Томь» и «Рубин». А следом болельщики могут увидеть матч «Урала» и «Оренбурга».

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Томь (Томск) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Пугин, 13; 1:1 – Лестьенн, 47 (с пенальти); 1:2 – Лестьенн, 79; 2:2 – Соболев, 83.

Урал (Екатеринбург) – Оренбург

10 апреля, 17:30 по московскому времени

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Гол, 8; 1:1 – Бруно, 16; 1:2 – Занев, 30 (с пенальти); 2:2 – Корниленко, 32.

Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 5; 2:0 – Митришев, 20; 2:1 – Расич, 77 (с пенальти); 3:1 – Бериша, 90.

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Яковлев, 21; 1:1 – Кокорин, 73.

Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 58 (с пенальти); 1:1 – Вернблум, 76.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Амкар-Пермь Ахмат Арсенал Зенит Анжи Уфа Спартак Краснодар ЦСКА Локомотив Ростов Томь Рубин Урал Оренбург
Комментарии (51)
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Bivaliy67
1491588097
Мне вчера стукнуло 50! Я - пьян! Дети, хватит ругать строителей нашего стадиона,построят, и х.. сч нимс, главное чтоб он работал на радость нам и всех гостей!!!
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turist82
1491707533
Краснодару удачи!!!
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Антон Конев
1491714659
оле Спартак
Ответить
Spartak115
1491717547
Краснодару удачи! и Спартак обязан побеждать!
Ответить
VIPded
1491722371
Удачи Уфе и ЦСКА!!!
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Fan Loko mik
1491736326
Только ЛОКО, только победа!!!!!!!
Ответить
Fan Loko mik
1491740784
Локо порви этот КОЛХОЗ 8 марта!!!!!!
Ответить
REDAT
1491742285
Удачи Ростов!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
4agaaa
1491751888
Краснодару респект!!!
Ответить
алекс88
1491833460
Рубин писец...как ушёл бердыев так не пойми что а не команда стала...столько денег на трансферы вбухали и не могут 18 летних пареньков переиграть
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