Чемпионшип. «Ньюкасл» оказался сильнее «Бертона», «Рединг» вырвал победу у «Блэкберна» и другие результаты

В рамках 22-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» поделил очки с «Дерби Каунти», «Уиган» под занавес встречи уступил «Ипсвичу», «Кардифф» и «Барнсли» на двоих забили семь голов.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 22-й тур

Фулхэм – Дерби Каунти – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Инс, 34; 1:1 – Айите, 45; 2:1 – Йохансен, 61; 2:2 – Пирс, 75.

Шеффилд Уэнсдэй – Ротерхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Флетчер, 90 (с пенальти).

Уиган – Ипсвич – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Питман, 7 (с пенальти); 1:1 – Вилдсхут, 35; 2:1 – Вилдсхут, 62; 2:2 – Питман, 68; 2:3 – МакГолдрик, 88.

Лидс – Брентфорд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бартли, 89.

Блэкберн – Рединг – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Самуэль, 32; 1:1 – Грэм, 44; 1:2 – Мур, 60; 2:2 – Браун, 73; 2:3 – Эванс, 90.

Кардифф – Барнсли – 3:4 (1:3)

Голы: 1:0 – Моррисон, 2; 1:1 – Уиннелл, 18; 1:2 – Уиннелл, 31; 1:3 – Сковен, 42; 2:3 – Уиттингем, 78; 3:3 – Пилкингтон, 89; 3:4 – Уильямс, 90.

Бертон – Ньюкасл – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Гэйл, 16; 1:1 – Дайер, 20; 1:2 – Диаме, 34.

Бристоль Сити – Престон –1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Макиенок, 21; 1:1 – Уилбрахам, 78; 1:2 – Джонсон, 85.

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кошта, 40; 0:2 – Кавалейру, 79.

Бирмингем – Брайтон – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Юткевич, 52; 1:1 – Кноккарт, 82; 1:2 – Мюррэй, 90.

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