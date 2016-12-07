Лига чемпионов. Киевское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Бешикташа», но вылетело из еврокубков

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» нанесло сокрушительное поражение турецкому «Бешикташу». Украинский клуб забил шесть безответных мячей в ворота гостей, однако остался на последней строчке в турнирной таблице группы В.

В другом матче «Наполи» переиграл «Бенфику» благодаря голам Хосе Кальехона и Дриса Мертенса.

Таким образом, неаполитанцы вышли из группы с первого места, «Бенфика» заняла вторую строчку, а «Бешикташ» вышел в плей-офф Лиги Европы.

Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа В. 6-й тур

Динамо К (Украина) – Бешикташ (Турция) – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Беседин, 9; 2:0 – Ярмоленко, 30 (с пенальти); 3:0 – Буяльский, 32; 4:0 – Гонсалес, 45; 5:0 – Сидорчук, 60; 6:0 – Мораес, 77.

Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кальехон, 60; 0:2 – Мертенс, 79; 1:2 – Хименес, 87.

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