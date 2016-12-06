Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)

Бенфика - Наполи

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 6 тур Бенфика - Наполи
Лига чемпионов (2016/2017), группа B
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Наполи 4:2 Бенфика
Товарищеские матчи 2013

9 августа, пятница 22:45 Наполи 2:1 Бенфика
...
  • Читайте нас: 