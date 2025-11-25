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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Наполи - Карабах
Наполи - Карабах: обзор матча 25 ноября 2025
Наполи
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 0
Завершен
Карабах
65'
С. Мактоминей
72'
М. Янкович
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Наполи - Карабах
Завершен
Замена
Антонио Вергара
️️️️➡️️
Давид Нерес
90'
Замена
Жуан
️️️️➡️️
Алессандро Буонджорно
90'
90'
+6'
Желтая карточка
Амир Ррахмани
(фол)
77'
76'
Замена
Нариман Ахундзаде
️️️️➡️️
Камило Дуран
76'
Замена
Турал Байрамов
️️️️➡️️
Эльвин Джафаргулиев
76'
Замена
Дани Болт
️️️️➡️️
Матеус Силва
Замена
Эльйиф Эльмас
️️️️➡️️
Ноа Ланг
75'
Замена
Лоренцо Лукка
️️️️➡️️
Расмус Хойлунд
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Марко Янкович
ГОЛ! 1:0!
Скотт Мактоминей
65'
Замена
Маттео Политано
️️️️➡️️
Сам Беукема
64'
61'
Замена
Алексей Кащук
️️️️➡️️
Леандру Андраде
61'
Замена
Сэми Ммае
️️️️➡️️
Кевин Медина
60'
Травма
Кевин Медина
Пенальти не реализован
Расмус Хойлунд
56'
55'
Желтая карточка
Марко Янкович
(фол)
Желтая карточка
Ноа Ланг
(фол)
50'
43'
Желтая карточка
Кевин Медина
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
15
Леандру Андраде
АП
17
Камило Дуран
ЛВ
11
Эммануэль Аддаи
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Жуан
ЦЗ
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
27
Турал Байрамов
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
16
Оливера
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
4
Мактоминей
77
Ланг
7
Нерес
19
Хойлунд
3-1-2-3-1
99
Кочальски
2
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
11
Аддаи
15
Андраде
17
Дуран
44
Джафаргулиев
4
Буонджорно
5
Жуан
5
Жуан
4
Буонджорно
77
Ланг
20
Эльмас
20
Эльмас
77
Ланг
7
Нерес
26
Вергара
26
Вергара
7
Нерес
31
Беукема
21
Политано
21
Политано
31
Беукема
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
81
Медина
3
Ммае
3
Ммае
81
Медина
2
Силва
18
Болт
18
Болт
2
Силва
15
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
15
Андраде
17
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
17
Дуран
44
Джафаргулиев
27
Байрамов
27
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Наполи
Карабах
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Наполи - Карабах
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
6
Офсайды
1
2
Количество передач
545
454
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.45
0.49
xGP (предотвращенные голы)
1.95
1.95
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Посещаемость:
32019
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