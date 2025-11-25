25.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-2-3-1
1
Ярош
5
Вейндал
37
Шутало
6
Итакура
15
Бас
44
Регер
24
Тэйлор
22
Годтс
18
Классен
43
Бунида
9
Вегхорст
4-2-2-1-1
1
Трубин
37
Дедич
14
Силва
30
Отаменди
26
Даль
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
18
Баррейро
10
Судаков
14
Павлидис
5
Вейндал
24
Мокио
24
Мокио
5
Вейндал
18
Классен
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
18
Классен
43
Бунида
10
Глух
10
Глух
43
Бунида
22
Годтс
9
Дольберг
9
Дольберг
22
Годтс
44
Регер
18
Моро
18
Моро
44
Регер
10
Судаков
44
Араужо
44
Араужо
10
Судаков
14
Павлидис
16
Силва
16
Силва
14
Павлидис
18
Баррейро
26
26
18
Баррейро
Остались в запасе
Аякс
Бенфика
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Главный тренер
Фред Грим
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Бенфика
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
15
8
Количество передач
665
405
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Бенфики», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»