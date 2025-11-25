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  • «Аякс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Аякс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 19:35
Аякс
25.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
6' С. Даль 90' Л. Баррейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
43
Райан Бунида
АП
18
Дэви Классен
(К) АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Оскар Глух
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
26
Rodrigo Rego
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
4-2-3-1
1
Ярош
5
Вейндал
37
Шутало
6
Итакура
15
Бас
44
Регер
24
Тэйлор
22
Годтс
18
Классен
43
Бунида
9
Вегхорст
4-2-2-1-1
1
Трубин
37
Дедич
14
Силва
30
Отаменди
26
Даль
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
18
Баррейро
10
Судаков
14
Павлидис
5
Вейндал
24
Мокио
24
Мокио
5
Вейндал
18
Классен
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
18
Классен
43
Бунида
10
Глух
10
Глух
43
Бунида
22
Годтс
9
Дольберг
9
Дольберг
22
Годтс
44
Регер
18
Моро
18
Моро
44
Регер
10
Судаков
44
Араужо
44
Араужо
10
Судаков
14
Павлидис
16
Силва
16
Силва
14
Павлидис
18
Баррейро
26
26
18
Баррейро
Остались в запасе
Аякс
Бенфика
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Главный тренер
Фред Грим
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
70
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аякс - Бенфика
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
15
8
Количество передач
665
405
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Бенфики», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Бенфика»

«Аякс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Аякс
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