10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-2-2-1-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
17
Дедич
8
Эушнес
5
Барренечеа
18
Баррейро
20
Риос
10
Судаков
9
Иванович
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
16
Оливера
4
Мактоминей
77
Ланг
7
Нерес
20
Эльмас
19
Хойлунд
18
Баррейро
62
Нету
62
Нету
18
Баррейро
10
Судаков
4
Силва
4
Силва
10
Судаков
8
Эушнес
88
88
8
Эушнес
9
Иванович
14
Павлидис
14
Павлидис
9
Иванович
16
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
16
Оливера
4
Буонджорно
5
Жуан
5
Жуан
4
Буонджорно
20
Эльмас
26
Вергара
26
Вергара
20
Эльмас
31
Беукема
21
Политано
21
Политано
31
Беукема
77
Ланг
20
Лукка
20
Лукка
77
Ланг
Остались в запасе
Бенфика
Наполи
24
Самуэль Соареш
ВР
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бенфика - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
21
Офсайды
4
1
Количество передач
357
520
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Наполи», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»