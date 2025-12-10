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  • «Бенфика» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

«Бенфика» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

10 декабря 2025, 21:50
Бенфика
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
20' Р. Риос 49' Л. Баррейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Ричард Риос
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
88
Tiago Freitas
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
17
Дедич
8
Эушнес
5
Барренечеа
18
Баррейро
20
Риос
10
Судаков
9
Иванович
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
16
Оливера
4
Мактоминей
77
Ланг
7
Нерес
20
Эльмас
19
Хойлунд
18
Баррейро
62
Нету
62
Нету
18
Баррейро
10
Судаков
4
Силва
4
Силва
10
Судаков
8
Эушнес
88
88
8
Эушнес
9
Иванович
14
Павлидис
14
Павлидис
9
Иванович
16
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
16
Оливера
4
Буонджорно
5
Жуан
5
Жуан
4
Буонджорно
20
Эльмас
26
Вергара
26
Вергара
20
Эльмас
31
Беукема
21
Политано
21
Политано
31
Беукема
77
Ланг
20
Лукка
20
Лукка
77
Ланг
Остались в запасе
Бенфика
Наполи
24
Самуэль Соареш
ВР
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
68
Жоау Велозу
ЦП
84
Жоау Режу
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
67
Rodrigo Rego
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бенфика - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
21
Офсайды
4
1
Количество передач
357
520
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Наполи», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Наполи»

«Бенфика» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Наполи Бенфика
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