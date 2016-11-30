Лига 1. «Ницца» победила «Генгам» и другие результаты

В матче 15-го тура Лиги 1 «Ницца» благодаря голу Юнеса Бельханда оказалась сильнее «Генгама» – 1:0.

Таким образом, «Ницца» останется лидером чемпионата после этого тура.

В других встречах «Нанси» обыграл «Метц», «Нант» был разгромлен «Лионом», «Бастия» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» и «Марсель» голов не забили, «Тулуза» переиграла «Монпелье».

Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Генгам – Ницца – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бельханда, 5.

Нанси – Метц – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Педретти, 38; 2:0 – Куффо, 79; 3:0 – Диа, 80; 4:0 – Беннассер, 90.

Удаления: нет – Ассу-Экотто, 83.

Нант – Лион – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Толиссо, 16; 0:2 – Лаказетт, 39 (с пенальти); 0:3 – Гоналон, 42; 0:4 – Вальбуэна, 60; 0:5 – Диахаби, 75; 0:6 – Фекир, 81.

Бастия – Бордо – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Бифума, 49; 1:1 – Лаборде, 78.

Удаления: Маранж, 82 – нет.

Сент-Этьен – Марсель – 0:0

Тулуза – Монпелье – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Силла, 19.

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Турнирная таблица Лиги 1