Лига 1. «Ницца» победила «Генгам» и другие результаты

В матче 15-го тура Лиги 1 «Ницца» благодаря голу Юнеса Бельханда оказалась сильнее «Генгама» – 1:0.
Таким образом, «Ницца» останется лидером чемпионата после этого тура.
В других встречах «Нанси» обыграл «Метц», «Нант» был разгромлен «Лионом», «Бастия» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» и «Марсель» голов не забили, «Тулуза» переиграла «Монпелье».
Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур
Гол: 0:1 – Бельханда, 5.
Голы: 1:0 – Педретти, 38; 2:0 – Куффо, 79; 3:0 – Диа, 80; 4:0 – Беннассер, 90.
Удаления: нет – Ассу-Экотто, 83.
Голы: 0:1 – Толиссо, 16; 0:2 – Лаказетт, 39 (с пенальти); 0:3 – Гоналон, 42; 0:4 – Вальбуэна, 60; 0:5 – Диахаби, 75; 0:6 – Фекир, 81.
Гол: 1:0 – Бифума, 49; 1:1 – Лаборде, 78.
Удаления: Маранж, 82 – нет.
Гол: 1:0 – Силла, 19.
Источник: Бомбардир.ру