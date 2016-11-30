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Судьи
Главный судья:
Себастьен Десьяж (Сент-Этьен)

Бастия - Бордо

30.11.2016, Среда, 21:00 мск Бастия, стадион Арман Цесари Франция. Лига 1, 15 тур Бастия - Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Бастия
16 тур
2 декабря, среда 21:00 Бастия 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 22:00 Бастия 0:0 Бордо
4 тур
31 августа, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
21 тур
18 января, суббота 23:00 Бастия 1:0 Бордо
3 тур
24 августа, суббота 22:00 Бордо 1:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Бордо 1:0 Бастия
10 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Бастия 3:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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