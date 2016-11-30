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Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)

Сент-Этьен - Марсель

30.11.2016, Среда, 21:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Франция. Лига 1, 15 тур Сент-Этьен - Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Марсель 1:1 Сент-Этьен
14 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:2 Марсель
8 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2013/2014)
25 тур
16 февраля, воскресенье 23:59 Сент-Этьен 1:1 Марсель
7 тур
24 сентября, вторник 23:00 Марсель 2:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
18 мая, суббота 23:00 Сент-Этьен 2:0 Марсель
19 тур
23 декабря, воскресенье 23:59 Марсель 1:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
36 тур
7 мая, понедельник 21:00 Сент-Этьен 0:0 Марсель
3 тур
21 августа, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 21:00 Марсель 2:1 Сент-Этьен
8 тур
2 октября, суббота 23:00 Сент-Этьен 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Сент-Этьен
18 тур
19 декабря, суббота 23:00 Сент-Этьен 0:0 Марсель
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Сент-Этьен 2:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 0:3 Марсель
12 тур
1 ноября, суббота 23:00 Марсель 3:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
9 марта, воскресенье 20:00 Марсель 2:0 Сент-Этьен
10 тур
6 октября, суббота 19:10 Сент-Этьен 1:0 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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