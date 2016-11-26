Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Блэкберну» и другие результаты

В матче 18-го тура Чемпиошипа «Ньюкасл» проиграл «Блэкберну» со счетом 0:1. Автором гола стал Чарльз Малгрю.

Несмотря на поражение, «сороки» остались на первой позиции. «Блэкберн» набрал 19 очков и находится на 20-й строчке.

В других встречах тура «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Брентфорд» проиграл «Бирмингему», «Брайтон» переиграл «Фулхэм», «Дерби» одолел «Норвич», «Ипсвич» разгромил «КПР», «Престон» и «Бертон» сыграли вничью, «Рединг» оказался сильнее «Бристоль Сити», «Вулверхэмтон» потерпел поражение от «Шеффилд Уэнсдэй», «Ротерхэм» уступил «Лидсу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 18-й тур

Рединг – Бристоль – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – МакКлири, 13; 2:0 – Биренс, 19; 2:1 – О'Нил, 87.

Дерби Каунти – Норвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джонсон, 65.

Вулверхэмптон – Шеффилд Уэнсдэй – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Форестьери, 15 (с пенальти); 0:2 – Ли, 29.

Брайтон – Фулхэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – МакДональд, 18; 1:1 – Болдок, 52; 2:1 – Маррэй, 79.

Брентфорд – Бирмингем – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дональдсон, 14 (с пенальти); 0:2 – Шоттон, 63; 1:2 – Хоган, 77.

Ипсвич – КПР – 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Уорд, 13; 2:0 – Варни, 54; 3:0 – Лоуренс, 61.

Ньюкасл – Блэкберн – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Малгрю, 75.

Престон – Бертон – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ирвин, 23; 1:1 – Робинсон, 45.

Астон Вилла – Кардифф – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Адома, 24; 1:1 – Ламберт, 28; 2:1 – Коджия, 39; 3:1 – Гестеде, 90 (с пенальти).

Удаления: нет – Пелтье, 84.

Ротерхэм – Лидс – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – К. Вуд, 14; 0:2 – Дукара, 45; 1:2 – Р. Вуд, 86.

Удаления:Одемвинге, 29 – нет.

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