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Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Блэкберну» и другие результаты

26 ноября 2016, 22:30
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В матче 18-го тура Чемпиошипа «Ньюкасл» проиграл «Блэкберну» со счетом 0:1. Автором гола стал Чарльз Малгрю.

Несмотря на поражение, «сороки» остались на первой позиции. «Блэкберн» набрал 19 очков и находится на 20-й строчке.

В других встречах тура «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Брентфорд» проиграл «Бирмингему», «Брайтон» переиграл «Фулхэм», «Дерби» одолел «Норвич», «Ипсвич» разгромил «КПР», «Престон» и «Бертон» сыграли вничью, «Рединг» оказался сильнее «Бристоль Сити», «Вулверхэмтон» потерпел поражение от «Шеффилд Уэнсдэй», «Ротерхэм» уступил «Лидсу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 18-й тур

Рединг – Бристоль – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – МакКлири, 13; 2:0 – Биренс, 19; 2:1 – О'Нил, 87.

Дерби Каунти – Норвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джонсон, 65.

Вулверхэмптон – Шеффилд Уэнсдэй – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Форестьери, 15 (с пенальти); 0:2 – Ли, 29.

Брайтон – Фулхэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – МакДональд, 18; 1:1 – Болдок, 52; 2:1 – Маррэй, 79.

Брентфорд – Бирмингем – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дональдсон, 14 (с пенальти); 0:2 – Шоттон, 63; 1:2 – Хоган, 77.

Ипсвич – КПР – 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Уорд, 13; 2:0 – Варни, 54; 3:0 – Лоуренс, 61.

Ньюкасл – Блэкберн – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Малгрю, 75.

Престон – Бертон – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ирвин, 23; 1:1 – Робинсон, 45.

Астон Вилла – Кардифф – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Адома, 24; 1:1 – Ламберт, 28; 2:1 – Коджия, 39; 3:1 – Гестеде, 90 (с пенальти).

Удаления: нет – Пелтье, 84.

Ротерхэм – Лидс – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – К. Вуд, 14; 0:2 – Дукара, 45; 1:2 – Р. Вуд, 86.

Удаления:Одемвинге, 29 – нет.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Рединг Бристоль Сити Дерби Каунти Норвич Сити Вулверхэмптон Шеффилд Уэнсдэй Брайтон Фулхэм Брентфорд Бирмингем Сити Ипсвич Таун Куинз Парк Рейнджерс Ньюкасл Блэкберн Престон Бертон Альбион Астон Вилла Кардифф Ротерхэм Лидс
Комментарии (1)
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Flydis
1480190960
О, Лидс выиграл. Не может не радовать )
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