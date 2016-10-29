Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» и другие результаты

В матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» и «Сент-Этьен» не определили победителя – 1:1. На гол Камиля Глика хозяева ответили точным ударом Лоика Перрена.

После этой встречи «Монако» находится на втором месте, опережая по дополнительным показателям идущий третьим «ПСЖ», а «Сент-Этьен» занимает шестую позицию.

В других встречах тура «Генгам» взял верх над «Анжером», «Лорьян» и «Монпелье» разошлись миром, «Нанси» оказался сильнее «Кана», «Бастия» и «Дижон» счет не открыли.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

Генгам – Анжер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Де По, 78.

Лорьян – Монпелье – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Туре, 16; 2:0 – Марво, 24; 2:1 – Камара, 45; 2:2 – Сансон, 69.

Нанси – Кан – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Манданне, 6; 2:0 – Диарра, 12.

Бастия – Дижон – 0:0

Сент-Этьен – Монако – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Глик, 5; 1:1 – Перрен, 18.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1