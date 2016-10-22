Чемпионшип. «Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» и другие результаты

В матче 14-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» отправил три безответных мяча в ворота «Ипсвича». Два гола забил Айозе Перес, один мяч на счету Мэтта Ритчи.

В других встречах тура «Астон Вилла» обыграла «Фулхэм», «Брентфорд» уступил «Барнсли», «Бристоль Сити» одолел «Блэкберн», «Хаддерсфилд» взял верх над «Дерби», «Норвич» проиграл «Престону», «Ротерхэм» потерпел поражение от «Рединга», «Шеффилд Уэнсдэй» победил «КПР», «Уиган» проиграл «Брайтону», «Вулверхэмптон» оказался слабее «Лидса», «Ноттингем» уступил «Кардиффу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 14-й тур

Ротерхэм – Рэдинг – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – МакШэйн, 86.

Шеффилд Уэнсдэй – КПР – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хупер, 40.

Уиган – Брайтон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Стефенс, 68.

Вулверхэмптон – Лидс – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Руф, 70.

Норвич – Престон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Баптисте, 75.

Хаддерсфилд – Дерби Каунти – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Качунга, 90.

Ньюкасл – Ипсвич – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Перес, 1; 2:0 – Перес, 73; 3:0 – Ритчи, 78.

Бристоль – Блэкберн – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уилбрахам, 88.

Брентфорд – Барнсли – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Армстронг, 29; 0:2 – Уиннэлл, 67.

Астон Вилла – Фулхэм – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Коджия, 80.

Ноттингем Форест – Кардифф – 1:2 (0:2)

Голы: 0:2 – Гуннарссон, 28; 0:2 – Роллс, 39; 1:2 – Лансбери, 90+1 (с пенальти).

Удаления: Лэм, 58 – нет.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа