Отбор на ЧМ-2018. Албания уступила Испании, Италия вырвала победу над Македонией и другие результаты

В матче 3-го тура группы I отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Исландии в родных стенах нанесла поражение команде Турции со счетом 2:0.

В группе D Молдавия не сумела справиться с Ирландией, Сербия благодаря дублю Александра Митровича одержала непростую победу над Австрией.

В группе G Испания в гостях взяла верх над Албанией, дубль Чиро Иммобиле позволил Италии обыграть Македонию.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

Молдавия – Ирландия – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Лонг, 2; 1:1 – Бугаев, 45; 1:2 – МакКлин, 69; 1:3 – МакКлин, 76.

Сербия – Австрия – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Митрович, 6; 1:1 – Сабитцер, 15; 2:1 – Митрович, 23; 2:2 – Янко, 62; 3:2 – Тадич, 74.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа G. 3-й тур

Албания – Испания – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Коста, 55; 0:2 – Нолито, 63.

Македония – Италия – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Белотти, 24; 1:1 – Несторовски, 57; 2:1 – Хасани, 59; 2:2 – Иммобиле, 75; 2:3 – Иммобиле, 90.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа I. 3-й тур

Исландия – Турция – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Топрак, 42 (в свои ворота); 2:0 – Финнбогасон, 44.

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