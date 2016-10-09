Отбор на ЧМ-2018. Албания уступила Испании, Италия вырвала победу над Македонией и другие результаты

В матче 3-го тура группы I отборочного этапа к ЧМ-2018 европейской зоны сборная Исландии в родных стенах нанесла поражение команде Турции со счетом 2:0.
В группе D Молдавия не сумела справиться с Ирландией, Сербия благодаря дублю Александра Митровича одержала непростую победу над Австрией.
В группе G Испания в гостях взяла верх над Албанией, дубль Чиро Иммобиле позволил Италии обыграть Македонию.
ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур
Молдавия – Ирландия – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Лонг, 2; 1:1 – Бугаев, 45; 1:2 – МакКлин, 69; 1:3 – МакКлин, 76.
Голы: 1:0 – Митрович, 6; 1:1 – Сабитцер, 15; 2:1 – Митрович, 23; 2:2 – Янко, 62; 3:2 – Тадич, 74.
ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа G. 3-й тур
Голы: 0:1 – Коста, 55; 0:2 – Нолито, 63.
Македония – Италия – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Белотти, 24; 1:1 – Несторовски, 57; 2:1 – Хасани, 59; 2:2 – Иммобиле, 75; 2:3 – Иммобиле, 90.
ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа I. 3-й тур
Голы: 1:0 – Топрак, 42 (в свои ворота); 2:0 – Финнбогасон, 44.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)