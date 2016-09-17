Чемпионшип. «Хаддерсфилд» переиграл «КПР» и другие результаты

В матче восьмого тура Чемпионшипа «Хаддерсфилд» оказался сильнее«КПР« со счетом 2:1. За победителей забивали Кейси Палмер и Элиас Качунга, в составе «КПР» отличился Идрисса Силла.

В других встречах тура «Кардифф» проиграл«Лидсу», «Барнсли» уступил «Редингу», «Блэкберн» взял верх над «Ротерхэмом», «Брентфорд» уничтожил «Престон», «Бристоль Сити» и «Дерби» сыграли вничью, «Бертон» был слабее «Брайтона», «Ипсвич» и «Астон Вилла» голов не забили, «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону», «Ноттингем» уступил «Норвичу», «Уиган» и «Фулхэм» счет не открыли,«Бирмингем» одолел «Шеффилд Уэнсдэй».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 8-й тур

Кардифф – Лидс – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вуд, 62 (с пенальти); 0:2 – Эрнандес, 83.

Ипсвич – Астон Вилла – 0:0 (0:0)

Барнсли – Рединг – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – МакКлири, 9; 0:2 – Свифт, 27; 1:2 – Армстронг, 81.

Удаления: нет – МакКлири, 34.

Бертон – Брайтон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хемед, 88 (с пенальти).

Блэкберн – Ротерхэм – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Уорд, 12; 1:1 – Конвэй, 22; 2:1 – Имнес, 29; 3:1 – Маршалл, 46; 3:2 – Уорд, 83; 4:2 – Галлахер, 90.

Брентфорд – Престон – 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хоган, 34; 2:0 – Дин, 74; 3:0 – Хоган, 84 4:0 – Хамфри 85 (в свои ворота); 5:0 – Хоган, 87.

Бристоль – Дерби Каунти – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Анья, 44; 1:1 – Уилбрехэм, 90.

Ноттингем Форест – Норвич – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Веллиос, 40; 1:1 – Хоусон, 52; 1:2 – Дорранс, 66.

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мбемба, 29 (в свои ворота); 0:2 – Коста, 62.

Удаления: Анита, 87 – нет.

Уиган – Фулхэм – 0:0 (0:0)

Хаддерсфилд – КПР – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Палмер, 14; 2:0 – Качунга, 62; 2:1 – Силла, 76.

Бирмингем – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хупер, 76; 1:1 – Дональдсон, 80 (с пенальти); 2:1 – Юткевич, 90.

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