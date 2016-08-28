Серия А. «Рома» упустила преимущество в два мяча в матче с «Кальяри», «Торино» разгромил «Болонью»

В матче 2-го тура «Рома», имея преимущество в два гола, не сумела одержать победу над «Кальяри» – 2:2.

Из других результатов отметим разгром «Торино» над «Болоньей» и волевую победу «Дженоа» над «Кротоне».

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Фиорентина – Кьево – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Санчес, 28.

Удинезе – Эмполи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фелипе, 3; 2:0 – Перица, 90.

Удаление: нет – Лорини, 73.

Сампдория – Аталанта – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Кесси, 27; 1:1 – Квальярелла, 35 (с пенальти); 2:1 – Баррето, 45.

Сассуоло – Пескара – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дефрель, 38; 2:0 – Берарди, 67; 2:1 – Манай, 81.

Кальяри – Рома – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Перотти, 6; 0:2 – Строотман, 46; 1:2 – Боррьелло, 56; 2:2 – Сау, 88.

Торино – Болонья – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Белотти, 28; 1:1 – Таидер, 32; 2:1 – Белотти, 37; 3:1 – Мартинес, 53; 4:1 – Базелли, 80; 5:1 – Белотти, 88.

Кротоне – Дженоа – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Палладино, 34; 1:1 – Гакпе, 51; 1:2 – Паволетти, 55; 1:3 – Паволетти, 64.

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