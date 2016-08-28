Кальяри - Рома

Во куда бруну алвеша закинуло
|22 тур
|8 февраля, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|1:2
|Рома
|3 тур
|21 сентября, воскресенье
|17:00
|Рома
|2:0
|Кальяри
|22 тур
|8 февраля, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|1:2
|Рома
|3 тур
|21 сентября, воскресенье
|17:00
|Рома
|2:0
|Кальяри
|32 тур
|6 апреля, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|1:3
|Рома
|13 тур
|25 ноября, понедельник
|23:45
|Рома
|0:0
|Кальяри
|23 тур
|1 февраля, пятница
|23:45
|Рома
|2:4
|Кальяри
|4 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|0:3
|Рома
|21 тур
|1 февраля, среда
|23:45
|Кальяри
|4:2
|Рома
|2 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Рома
|1:2
|Кальяри
|35 тур
|10 мая, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|2:2
|Рома
|16 тур
|14 декабря, воскресенье
|17:00
|Рома
|3:2
|Кальяри
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|29
|4
|5
|77:27
|+50
|91
|2.
|Рома
|38
|28
|3
|7
|90:38
|+52
|87
|3.
|Наполи
|38
|26
|8
|4
|94:39
|+55
|86
|4.
|Аталанта
|38
|21
|9
|8
|62:41
|+21
|72
|5.
|Лацио
|38
|21
|7
|10
|74:51
|+23
|70
|6.
|Милан
|38
|18
|9
|11
|57:45
|+12
|63
|7.
|Интер
|38
|19
|5
|14
|72:49
|+23
|62
|8.
|Фиорентина
|38
|16
|12
|10
|63:57
|+6
|60
|9.
|Торино
|38
|13
|14
|11
|71:66
|+5
|53
|10.
|Сампдория
|38
|12
|12
|14
|49:55
|-6
|48
|11.
|Кальяри
|38
|14
|5
|19
|55:76
|-21
|47
|12.
|Сассуоло
|38
|13
|7
|18
|58:63
|-5
|46
|13.
|Удинезе
|38
|12
|9
|17
|47:56
|-9
|45
|14.
|Кьево
|38
|12
|7
|19
|43:61
|-18
|43
|15.
|Болонья
|38
|11
|8
|19
|40:58
|-18
|41
|16.
|Дженоа
|38
|9
|9
|20
|38:64
|-26
|36
|17.
|Кротоне
|38
|9
|7
|22
|34:58
|-24
|34
|18.
|Эмполи
|38
|8
|8
|22
|29:61
|-32
|32
|19.
|Палермо
|38
|6
|8
|24
|33:77
|-44
|26
|20.
|Пескара
|38
|3
|9
|26
|37:81
|-44
|18
Во куда бруну алвеша закинуло